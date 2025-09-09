Παγκόσμια πρεμιέρα για το Cupra Tindaya

Mε την παγκόσμια πρεμιέρα του Cupra Tindaya, η ισπανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων αποκαλύπτει το τολμηρό όραμά της για το μέλλον.

Τo Cupra Tindaya Showcar πήρε το όνομά του από ένα ηφαιστειακό βουνό στη Φουερτεβεντούρα, μέρος των Καναρίων Νήσων. Ο χαλκόχρωμος βράχος του αντανακλά τη σφραγίδα της Cupra, ενώ η ακατέργαστη μορφή του συνδέεται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής της γλώσσας.

Ο εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός ζωντανεύουν με μια ριζοσπαστική, αλλά συνάμα και απλή ιδέα: «Χωρίς οδηγούς, δεν υπάρχει Cupra». Oι Ισπανοί ανέβηκαν στη σκηνή της «IAA Mobility 2025» στο Μόναχο με πολλές φιλοδοξίες, αποκαλύπτοντας την ενσάρκωση του οράματος της εταιρείας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα.

«Το Cupra Tindaya Showcar δεν είναι ένα όνειρο, ούτε καν μια φιλοδοξία. Είναι η δήλωση της Cupra και θα γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο Markus Haupt, προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της ισπανικής εταιρείας. «Ενώ πολλοί απομακρύνονται από τον οδηγό, εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τη σύνδεση πίσω από το τιμόνι. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρώνεται πάντα στο συναίσθημα της οδήγησης», πρόσθεσε.

Το Cupra Tindaya Showcar αγκαλιάζει τον χαρακτήρα του ομώνυμου βουνού, με ένα εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που ζωντανεύει με μια ιδέα: «No Drivers, No Cupra». Ένα showcar που εκφράζει στο έπακρο την εστίαση στον οδηγό, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία που ενισχύει τα συναισθήματα του οδηγού.