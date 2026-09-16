Παγκόσμιος πρεσβευτής της Chery ο Robert Lewandowski

Ο Lewandowski αγωνίζεται με το Νο 9 στη φανέλα του και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Chery Tiggo 9 CSH και ο Robert Lewandowski προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, συνδέονται όμως μέσω του αριθμού «9» και της συνεργασίας του Πολωνού ποδοσφαιριστή με την Chery.

Ο Lewandowski αγωνίζεται με το νούμερο 9 στη φανέλα του και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παράλληλα με την αθλητική του δραστηριότητα, έχει αναλάβει τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, εκπροσωπώντας τη μάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Το βιογραφικό του Robert Lewandowski περιλαμβάνει σπουδαίους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Πίσω από τις επιτυχίες του, ωστόσο, βρίσκεται μια αδιάλειπτη προσπάθεια για την κορυφή, με προσήλωση στη λεπτομέρεια, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση χαρακτηρίζει και το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Robert Lewandowski, η Chery παρουσιάζει το νέο της βίντεο, όπου ο Παγκόσμιος Πρεσβευτής της μάρκας αναφέρεται στη σημασία του 9 στην καριέρα του και στη σύνδεσή του με το Tiggo 9 CSH. «Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου. Η φανέλα μου με το Νο 9 με συνοδεύει σε κάθε γκολ που πετυχαίνω. Όταν είδα το Tiggo 9 αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το Νο 9 στο γήπεδο, στο Tiggo 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία».



Chery Tiggo 9: Ένα «9άρι» που αναβαθμίζει κάθε μετακίνηση

Το plug-in hybrid Tiggo 9 CSH βασίζεται στην τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνολικά 428 ίππους, επιτρέποντας στο Tiggo 9 CSH να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χλμ. (WLTP), επιτρέποντας την πραγματοποίηση των καθημερινών διαδρομών χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο διαθέτει μεταξόνιο 2.800 χλστ. και επταθέσια διάταξη καθισμάτων 2+3+2. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 889 λίτρα με τα πέντε καθίσματα σε χρήση, ενώ η διαμόρφωση της καμπίνας επιτρέπει την προσαρμογή του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών και τις απαιτήσεις κάθε μετακίνησης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία που εστιάζουν στην άνεση και στη μείωση του θορύβου στην καμπίνα, ενώ το Tiggo 9 CSH διαθέτει επίσης τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Το πακέτο προστασίας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.