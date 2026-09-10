Παγωτό-σάντουιτς των 75 ευρώ από την Toyota

Τα Salted Caramel Chip Wheels διατίθενται αποκλειστικά online και πωλούνται σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

Τα minivan μπορεί να έχουν τη φήμη των βαρετών αυτοκινήτων, όμως το μάρκετινγκ της Toyota για το Sienna ήταν ανέκαθεν λίγο… «εκκεντρικό». Η εταιρεία έγινε γνωστή για την καμπάνια Swagger Wagon, που λανσαρίστηκε το 2010, ενώ κατά καιρούς έχει παρουσιάσει και πιο ασυνήθιστες δημιουργίες, όπως το Sienna, το οποίο διέθετε 60 ηχεία και μια αναδιπλούμενη οροφή που άνοιγε, αποκαλύπτοντας ένα πλήρως λειτουργικό DJ booth.

Η… ιδιαιτερότητα συνεχίζεται και σήμερα, με μια απρόσμενη συνεργασία μεταξύ της Toyota και της Graeter’s Ice Cream. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου παγωτού-σάντουιτς με μπισκότα, που ονομάζεται Salted Caramel Chip Wheels.

Με το σύνθημα «ο πιο γλυκός τρόπος για να κυλήσεις», αποτελούν μια ανανεωμένη εκδοχή των Graeter’s Chip Wheelies. Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, τα συγκεκριμένα παγωτά-σάντουιτς περιέχουν παγωτό αλατισμένης καραμέλας ανάμεσα σε δύο μπισκότα διπλής σοκολάτας. Στη συνέχεια, τυλίγονται σε «σοκολατένια jimmies», τα οποία φαίνεται να είναι τρούφες ή πολύχρωμες διακοσμητικές ζαχαρόπαστες.

Τα Salted Caramel Chip Wheels διατίθενται αποκλειστικά online και πωλούνται σε συσκευασία των 12 τεμαχίων, με κάθε παγωτό-σάντουιτς να είναι ξεχωριστά τυλιγμένο και να ζυγίζει 4 oz (περίπου 113 γραμμάρια). Κάθε συσκευασία κοστίζει 86 δολάρια (75 ευρώ), χωρίς τα έξοδα αποστολής, και θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Παρότι η συγκεκριμένη συνεργασία είναι ασυνήθιστη, στόχος της είναι να προωθήσει το FridgeBox του Sienna Platinum. Το σύστημα διαθέτει λειτουργία ψύξης και κατάψυξης, με τη δεύτερη να είναι ιδανική για τη διατήρηση των παγωτών-σάντουιτς, ώστε να αποτελέσουν το τέλειο κέρασμα μετά από έναν αγώνα.

Ο Owen Peacock της Toyota δήλωσε: «Οι σπουδαίες συνεργασίες ξεκινούν από μια κοινή δέσμευση στην ποιότητα και ένα πάθος για τη δημιουργία των καλύτερων εμπειριών για εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Η Graeter’s δείχνει την ίδια φροντίδα και δεξιοτεχνία στο παγωτό της που δείχνει η Toyota στα οχήματά της, καθιστώντας αυτή τη συνεργασία μια απόλυτα φυσική επιλογή».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το διαθέσιμο FridgeBox του Sienna «προσφέρει έναν διασκεδαστικό και απρόσμενο τρόπο στις οικογένειες να προσθέσουν λίγη περισσότερη απόλαυση στη διαδρομή τους».