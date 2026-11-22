Tα πρώτα αυτοκίνητα προ-παραγωγής βγήκαν από το εργοστάσιο Autoeuropa της Λισαβόνας. Ο ερχομός του μικρότερου και πιο προσιτού ηλεκτρικού Volkswagen μπαίνει στην τελική ευθεία.

Τα πρώτα προ-παραγωγής αυτοκίνητα ID.1 βγήκαν από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου Autoeuropa που βρίσκεται κοντά στη Λισαβόνα της Πορτογαλία, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο για το VW Group. Το αυτοκίνητο αυτό θα αποτελέσει το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στη γκάμα της Volkswagen, όταν έρθει στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη δοκιμαστική παρτίδα κατασκευάστηκε με στόχο να ελεγχθεί ο εξοπλισμός, οι μέθοδοι συναρμολόγησης και οι χρόνοι κάθε σταδίου της διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πορτογαλικού μέσου Razão Automóvel, τα αυτοκίνητα που ολοκληρώθηκαν δεν είχαν καμία απολύτως αστοχία.

Το μοντέλο, το οποίο αποτελεί την έκδοση παραγωγής του πρωτοτύπου ID. Every1 και είναι πολύ πιθανό να λανσαριστεί εμπορικά ως ID. UP, μια ονομασία για την οποία η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Η παραγωγή του θα φιλοξενηθεί στις ίδιες γραμμές συναρμολόγησης με το T-Roc, το οποίο συνεχίζει να κατασκευάζεται στην Λισαβόνα. Όπως εξήγησε η γενική διευθύντρια του εργοστασίου, Anabel Andión Lomero, η μονάδα θα έχει την ευελιξία να προσαρμόζει την αναλογία παραγωγής μεταξύ των δύο μοντέλων ανάλογα με τη ζήτηση.

Το ιστορικό εργοστάσιο, που λειτουργεί από το 1995 σε τρεις βάρδιες και μπορεί να συναρμολογεί έως και χίλια αυτοκίνητα την ημέρα, το 2025 κατάφερε να κατασκευάσει 240.400 T-Roc.

Μικρότερο από το ID. Polo

Σε επίπεδο διαστάσεων, το μήκους 3,88 μέτρων ID. UP λέγεται πως θα είναι περίπου 28 εκατοστά μακρύτερο από το up! και ελαφρώς μικρότερο από το ID. Polo και παρά το μικρό του αποτύπωμα, θα προσφέρει χώρο αποσκευών 305 λίτρων.

Το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, παραμένει η μπαταρία. Η Volkswagen έχει επιβεβαιώσει μόνο τη χρήση μπαταριών χημείας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), η οποία είναι οικονομικότερη και ανθεκτικότερη, αλλά έχει μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις μπαταρίες NMC. Αν το μοντέλο χρησιμοποιήσει την ίδια μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh με το εισαγωγικό ID. Polo, το οποίο επιτυγχάνει αυτονομία 323 χιλιομέτρων με 116 ίππους, τότε, όντας ελαφρύτερο και λιγότερο ισχυρό, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως η αυτονομία του θα αγγίζει τα 350 χιλιόμετρα.

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Το γεγονός ότι η εταιρεία δεσμεύεται προς το παρόν για αυτονομία «τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων» υποδηλώνει είτε σκόπιμη επιφυλακτικότητα είτε την επιλογή μιας μικρότερης μπαταρίας χωρητικότητας περίπου 30 kWh, η οποία θα βοηθούσε καθοριστικά στη συγκράτηση του κόστους κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Με λογισμικό της Rivian

Το σημαντικότερο στοιχείο του ID. UP, βέβαια κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+, θα αποτελέσει το πρώτο μοντέλο του ομίλου Volkswagen που θα ενσωματώσει το λογισμικό της RV Tech, της κοινοπραξίας που ίδρυσαν η Volkswagen και η Rivian τον Νοέμβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία «οχημάτων καθοριζόμενων από λογισμικό» (software-defined vehicles) συγκεντρώνει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου σε πολύ λιγότερες μονάδες ελέγχου και επιτρέπει απομακρυσμένες ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή υιοθέτησή της και από τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα των Volkswagen, Audi και Scout.

Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η μαζική παραγωγή του μοντέλου θα ξεκινήσει στα μέσα του 2027, ενώ η επίσημη αποκάλυψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να τοποθετούνται στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.