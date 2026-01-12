Πάνω από 1.100 απολύσεις από τον κολοσσό της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Σύμφωνα με τη GM, τις απολύσεις πυροδότησε η βραδύτερη, απ΄ό,τι αναμενόταν, υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τους καταναλωτές.

Με το αριστερό μπήκε το 2026 για περισσότερους από 1.100 εργαζομένους της General Motors στο εργοστάσιο Factory Zero του Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, καθώς έπεσαν «θύμα» του κύματος απολύσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, από τις 5 Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ 1.140 απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνταν στη γραμμή συναρμολόγησης.

Όπως ανέφερε ο αμερικανικός κολοσσός σε ειδοποίηση προς τις αρχές της Πολιτείας του Μίσιγκαν, οι περικοπές οφείλονται σε «προσαρμογή του προγράμματος παραγωγής που απαιτείται για να ανταποκριθεί στη βραδύτερη, απ’ ό,τι αναμενόταν, υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV)».

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν στο CBS News Detroit στις 30 Οκτωβρίου ότι οι απολύσεις στο Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center , αφορούσαν την προσαρμογή της παραγωγής του εργοστασίου σε μόνο μία βάρδια.

Τότε, εκπρόσωπος της εταιρείας είχε εξηγήσει ότι οι απολύσεις θα ήταν προσωρινές. Ωστόσο, το κρατικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 20 Νοεμβρίου από τη GM στο Υπουργείο Εργασίας του Μίσιγκαν ανέφερε ότι οι απολύσεις είναι μόνιμες.

Ο κατάλογος των απολύσεων περιλαμβάνει 1.140 ωρομίσθιους εργαζομένους – κυρίως εργαζομένους συναρμολόγησης, αλλά και ορισμένους χειριστές υλικών καθώς και εργαζομένους στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Το Factory Zero εγκαινιάστηκε το 1985 και απασχολεί περίπου 4.000 εργαζομένους, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, λειτουργεί ως το «σημείο εκκίνησης της στρατηγικής πλήρους εξηλεκτρισμού για όλες τις μάρκες της General Motors».

Στο εργοστάσιο παράγονται τα Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra Denali, Cadillac Escalade IQ καθώς και το Hummer EV, τόσο στην έκδοση SUV όσο και στην έκδοση pick-up (με καρότσα).

Η General Motors ανακοίνωσε, επίσης, την περασμένη Πέμπτη ότι θα καταγράψει επιπλέον ζημίες ύψους 6 δισ. δολαρίων, ως αποτέλεσμα της απόφασής της να περιορίσει τη δραστηριότητά της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στην επιβάρυνση ύψους 1,6 δισ. δολαρίων που είχε γνωστοποιήσει τον Οκτώβριο, λόγω αλλαγών στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα.