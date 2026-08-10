Πάνω από τα μισά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Τουρκία είναι πλέον ηλεκτρικά ή υβριδικά

Στην Τουρκία, τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν το 51,7% της συνολικής αγοράς, με 259.970 πωλήσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου.

Παρά τη συνολική συρρίκνωση της τουρκικής αγοράς αυτοκινήτου στους πρώτους επτά μήνες του 2026, το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων αυξήθηκε περαιτέρω, ξεπερνώντας πλέον το μισό των συνολικών πωλήσεων, με την άνοδο να οφείλεται κυρίως στο έντονο ενδιαφέρον για τα υβριδικά.

Στην Τουρκία, τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν το 51,7% της συνολικής αγοράς, με 259.970 πωλήσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Σύνδεσμο Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD).

Συνολικά, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 12,14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 502.712 μονάδες στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 5,05%, στις 136.253 μονάδες, σημειώνει η Daily Sabah.

Κατά την ίδια περίοδο, πωλήθηκαν 208.046 αυτοκίνητα βενζίνης και 165.924 υβριδικά αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 30.790 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG) έφτασαν τις 3.906 μονάδες.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταγράφηκαν στις 93.403 μονάδες.

Αν συμπεριληφθούν και τα οχήματα με συστήματα ηλεκτρικής κίνησης αυξημένης αυτονομίας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 94.046 μονάδες, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 18,7%.

Μειώνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών, αυξάνονται τα υβριδικά

Αναλύοντας τις κατηγορίες κινητήρων, στους πρώτους επτά μήνες του έτους οι πωλήσεις αυτοκινήτων βενζίνης μειώθηκαν κατά 19,8%, οι πωλήσεις diesel κατά 32% και οι πωλήσεις ηλεκτρικών κατά 9%. Αντίθετα, οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ τα αυτοκίνητα με υγραέριο σημείωσαν άνοδο 4,1%.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο βασικός λόγος για τη μείωση των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων είναι η συνεχιζόμενη διαδικασία κατά την οποία οι παγκόσμιοι κατασκευαστές περιορίζουν σταδιακά την παραγωγή diesel μοντέλων και, ως αποτέλεσμα, δεν εισάγονται πλέον νέα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στην αγορά.

Ως συνέπεια, το μερίδιο των diesel αυτοκινήτων μειώθηκε από 7,9% σε 6,1% σε ετήσια βάση.

Το μερίδιο των αυτοκινήτων βενζίνης στις πωλήσεις, το οποίο ήταν 45,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου πέρυσι, μειώθηκε στο 41,4% την ίδια περίοδο φέτος.

Το μερίδιο των αυτοκινήτων υγραερίου αυξήθηκε ελαφρώς, από 0,7% σε 0,8%.

Κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε από 18,1% σε 18,7%, ενώ των υβριδικών αυξήθηκε από 28% σε 33%.

Έτσι, όταν τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα εξετάζονται μαζί, αντιπροσώπευσαν το 51,7% της συνολικής αγοράς στους πρώτους επτά μήνες, με τις πωλήσεις να φτάνουν τις 259.970 μονάδες.

Με άλλα λόγια, περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Τουρκία ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα.

Τον Ιούλιο, πωλήθηκαν 12.715 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 27,1%. Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 20,4%.

Τον ίδιο μήνα, πωλήθηκαν 20.120 υβριδικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους στην αγορά να ανέρχεται στο 32,2%.