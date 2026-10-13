Πάνω από την έρημο και χωρίς οδηγό: Ο νέος σιδηρόδρομος του Καΐρου

Εκτεινόμενη σε μήκος 56,5 χιλιομέτρων, η νεοσύστατη γραμμή East Nile είναι η πρώτη από τις δύο γραμμές που θα αποτελούν το πλήρως ηλεκτρικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Mια νέα, αυτόνομη, αθόρυβη και πλήρως ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή που τέθηκε σε λειτουργία στο Κάιρο υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Αίγυπτο.

Η πολυπληθής μητρόπολη του Καΐρου είναι γνωστή για την ιστορία της -αλλά και για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία είναι τόσο έντονη ώστε η αιγυπτιακή κυβέρνηση δημιούργησε μια ολόκληρη νέα πόλη μέσα στην έρημο, προκειμένου να μειώσει μέρος της πίεσης στην πρωτεύουσά της.

Τώρα, ένα νέο σύστημα μεταφορών φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει λίγο περισσότερο την κατάσταση.

Οι πόρτες του Cairo Monorail άνοιξαν για πρώτη φορά για να υποδεχθούν επιβάτες τον Μάιο, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του πρώτου δικτύου αυτοοδηγούμενου τρένου στην Αφρική. Όταν ολοκληρωθεί, θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο δίκτυο του είδους του οπουδήποτε στον κόσμο, σύμφωνα με το CNN.

Εκτεινόμενη σε μήκος 56,5 χιλιομέτρων, η νεοσύστατη γραμμή East Nile είναι η πρώτη από τις δύο γραμμές που θα αποτελούν το πλήρως ηλεκτρικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Με την Κίνα να διαθέτει σήμερα την αναγνωρισμένη ως μεγαλύτερη αυτόνομη σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο, το σύστημα του Chongqing, μήκους 98,5 χιλιομέτρων, το νέο δίκτυο της Αιγύπτου θα την ξεπεράσει τελικά κατά 1,8 χιλιόμετρα, καθώς θα μεταφέρει περίπου 500.000 επιβάτες ημερησίως προς, μέσω και από μία από τις μεγαλύτερες μεγαλουπόλεις της ηπείρου.

Η γραμμή μονής τροχιάς, άνοιξε για το κοινό στις 6 Μαΐου και ήταν δωρεάν για τις τρεις πρώτες ημέρες, πριν εισαχθεί εισιτήριο με τιμολόγηση ανάλογα με τέσσερις ζώνες. Ένα εισιτήριο απλής διαδρομής για ολόκληρη τη γραμμή East Nile κοστίζει 80 αιγυπτιακές λίρες (1,30 ευρώ), ενώ μια τριμηνιαία κάρτα κυμαίνεται από 1.800 EGP (30 ευρώ) έως 7.200 EGP (120 ευρώ).

Νέο σιδηροδρομικό δίκτυο

Οι κατακερματισμένες οδικές υποδομές και η εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση επιβαρύνουν σημαντικά τις τρεις υπάρχουσες γραμμές του Μετρό του Καΐρου, οι οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν περίπου 500 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Αυτό οδήγησε το 2019 στην υπογραφή σύμβασης ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) με τη γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία σιδηροδρομικών συστημάτων Alstom για την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Alstom, επικεφαλής κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν η εδρεύουσα στο Κάιρο Orascom Construction και η Arab Contractors, κατασκεύασε 272 βαγόνια στο εργοστάσιό της στο Ντέρμπι της Αγγλίας. Η χρηματοδοτική στήριξη παρασχέθηκε εν μέρει από την UK Export Finance, τον κυβερνητικό οργανισμό πιστώσεων εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα 68 τρένα -το τελευταίο από τα οποία αναχώρησε για την Αίγυπτο τον Ιανουάριο του 2024- μπορούν να μεταφέρουν έως και 45.000 επιβάτες την ώρα, ανά κατεύθυνση, με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα, κινούμενα πάνω σε προκατασκευασμένες δοκούς από σκυρόδεμα που διατρέχουν τους πολυσύχναστους δρόμους του Καΐρου.

Επικαλούμενη τις χαμηλές εκπομπές ρύπων, την ελάχιστη ηχορύπανση και τη δυνατότητα ανάκτησης έως και 99% της ενέργειας κατά το φρενάρισμα, μειώνοντας έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις, η Alstom πιστεύει ότι δημιούργησε ένα δίκτυο σχεδιασμένο να αναπτύσσεται παράλληλα με την πόλη.

«Η αρχιτεκτονική του επέτρεψε τη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας -μέσω της συχνότητας των δρομολογίων, της βελτιστοποίησης του συστήματος και της επέκτασης του στόλου– χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία ή να απαιτούνται παρεμβατικές αλλαγές στις υποδομές», δήλωσε εκπρόσωπος της Alstom στο CNN μέσω email.