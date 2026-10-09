«Παράνοια» στη F1: Στο στόχαστρο οι κινητήρες

Η εκκίνηση χρειάστηκε να ακυρωθεί προσωρινά και οι οδηγοί επέστρεψαν στα pit lane, ώστε να εγκατασταθεί ενημέρωση του λογισμικού.

Οι οδηγοί της Formula 1 καταδίκασαν έντονα τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος για τους κινητήρες, οι οποίοι προκάλεσαν σκηνές χάους στο Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία, όταν αρκετά μονοθέσια σταμάτησαν στην πίστα και δεν μπορούσαν να επιταχύνουν εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού στα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν τους κινητήρες.

«Ήταν παράνοια», δήλωσε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Kimi Antonelli της Mercedes. «Κάποια στιγμή ήμασταν πέντε αυτοκίνητα δίπλα-δίπλα στην ευθεία, επειδή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε».

Ο Lewis Hamilton ήταν ένας από τους οδηγούς που ακινητοποιήθηκαν. «Έπρεπε να σταματήσω στην πίστα, να σταματήσω το αυτοκίνητο, να σβήσω τον κινητήρα και να τον επανεκκινήσω. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν», είπε.

Ο Verstappen επανέλαβε την προηγούμενη κριτική του για τους κανονισμούς των κινητήρων. «Τι μπορείς να πεις; Δεν είναι αυτό που θέλεις για το άθλημα. Ελπίζω να βγει ένα μάθημα από αυτό», είπε.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από λογισμικό σχεδιασμένο να ελέγχει τον κινητήρα, το οποίο δεν είχε δοκιμαστεί επαρκώς σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και βρεγμένης πίστας. Αυτό οδήγησε σε αυτό που η διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, η FIA, χαρακτήρισε ως «ακούσια απώλεια ισχύος», σημειώνει ο Guardian.

Προσωρινή ακύρωση της εκκίνησης

Η εκκίνηση χρειάστηκε να ακυρωθεί προσωρινά και οι οδηγοί επέστρεψαν στα pit lane, ώστε να εγκατασταθεί ενημέρωση του λογισμικού. Η καθυστέρηση διήρκεσε 53 λεπτά και προκάλεσε κύμα αποδοκιμασίας από τους οδηγούς, οι οποίοι ήταν ήδη δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα φιλοσοφία των κινητήρων.

Ο Lando Norris, ο οποίος τερμάτισε ένατος για τη McLaren και είναι ένας από τους πολλούς οδηγούς που έχουν ασκήσει κριτική στους κανονισμούς, χαρακτήρισε την κατάσταση «απλώς φρικτή» και σημείωσε για ακόμη μία φορά ότι απέδειξε πως το άθλημα έχει πάρει λάθος κατεύθυνση, προσθέτοντας: «Δεν θα έπρεπε να έχουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, την ηλεκτρονική πλευρά».

Η νέα φιλοσοφία κινητήρων, η οποία βασίζεται σχεδόν σε μια αναλογία 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρόκειται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Θα υπάρξει μια μικρή προσαρμογή την επόμενη χρονιά και πιο σημαντική αλλαγή το 2028. Ωστόσο, το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς το άθλημα έφτασε σε αυτό το σημείο.

«Η F1 πρέπει να κοιτάξει πολύ σοβαρά τον εαυτό της και να δει πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Carlos Sainz της Williams. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι κανονισμοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι για τους οδηγούς, για τις ομάδες, για τις μονάδες ισχύος και για τους κατασκευαστές. Είναι υπερβολικά περίπλοκοι. Και πάλι, το μόνο ερωτηματικό που έχω είναι ποιος, πριν από πέντε χρόνια, αποφάσισε ότι αυτή ήταν η κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουμε;».

Η FIA κινήθηκε γρήγορα για να διορθώσει το πρόβλημα με την ενημέρωση του λογισμικού, όμως ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, παραδέχθηκε ότι οι κανονισμοί και το «bug του λογισμικού» αιφνιδίασαν τη διοργανώτρια αρχή.

«Δεν καταφέραμε να δοκιμάσουμε το λογισμικό τόσο εκτενώς όσο θα θέλαμε, επειδή φέτος υπήρξαν πολύ λίγες δοκιμές σε βρεγμένες συνθήκες και υπήρξε ένας συνδυασμός περιστάσεων που προκάλεσε την ενεργοποίηση αυτού του bug», είπε.

«Βασικά, στον γύρο σχηματισμού, ορισμένα αυτοκίνητα κινούνταν πολύ αργά, σχεδόν σταματούσαν. Υπήρξε ένα φαινόμενο ακορντεόν μεταξύ των αυτοκινήτων και ορισμένα σχεδόν ακινητοποιήθηκαν εντελώς. Αυτό το bug εμπόδιζε την επαναφορά της ισχύος και τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν ξανά. Νομίζω ότι αν είχαμε κάνει λίγο περισσότερες δοκιμές, πιθανότατα θα είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα εγκαίρως και δεν θα είχαμε μια τέτοια κατάσταση», επεσήμανε.