Παρελθόν ο επικεφαλής Μάρκετινγκ της Ferrari μετά την παρουσίαση της Luce

O Enrico Galliera, επικεφαλής Μάρκετινγκ της Ferrari, θα αποτελέσει παρελθόν από την 1η Ιουλίου. Η Ferrari έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του.
Οι κραδασμοί από το… επεισοδιακό ντεμπούτο της Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari, συνεχίζουν να ταράζουν τα νερά στο Μαρανέλο, φέρνοντας μια ηχηρή ανακατάταξη στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας.
Έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης
Ο Enrico Galliera, ο άνθρωπος που κρατούσε τα ηνία του εμπορικού τμήματος και του μάρκετινγκ της ιταλικής φίρμας για περισσότερα από 16 χρόνια, αποτελεί παρελθόν. Τη θέση του αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου ο Massimiliano Di Silvestre, πρώην επικεφαλής της BMW Ιταλίας, ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων.
Αν και η επίσημη ανακοίνωση της Ferrari επιλέγει τη διπλωματική οδό, παρουσιάζοντας την αποχώρηση του Galliera ως μια προσωπική απόφαση που πάρθηκε για «ανοιχτεί ένα νέο κεφάλαιο» στην καριέρα του, το τάιμινγκ της απόφασης δεν γίνεται να αγνοηθεί.
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Η Ferrari μετράει τις ζημιές της
Η έξοδος του Galliera έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της Luce, της πιο… πολυσυζητημένης Ferrari στη σύγχρονη ιστορία της εταιρείας.
Η αντίδραση των αγορών στην πρώτη ηλεκτρική Ferrari ήταν κάτι παραπάνω από ψυχρή, καθώς η μετοχή της ιταλικής φίρμας κατέγραψε ελεύθερη πτώση της τάξης του 8% μέσα σε μία μόνο ημέρα, εξανεμίζοντας δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίησή της.
Το κύριο σημείο τριβής αποδείχθηκε η σχεδιαστική φιλοσοφία του νέου μοντέλου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από τους φανατικούς υποστηρικτές της μάρκας όσο και από τους επενδυτές. Παρά το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, δηλώνοντας ότι η εμπορική πορεία του μοντέλου είναι θετική, η ζημιά στην εικόνα της Ferrari είχε ήδη γίνει.
Η αντικατάσταση του Galliera αμέσως μετά από αυτή την αλληλουχία γεγονότων, ερμηνεύεται από τους αναλυτές της αγοράς ως μια προσπάθεια του Μαρανέλο να διαχειριστεί την κρίση και να πείσει τους μετόχους της ότι, στο μέλλον, η Ferrari θα καταφέρει να ισορροπήσει καλύτερα ανάμεσα στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής κινητικότητας και στην μεγάλη κληρονομιά της.