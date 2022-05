Παρουσιάστηκε η έκδοση «First Edition» της Bentley Bentayga EWB Azure

Η Bentley για να αναδείξει την άφιξη της νέας Bentayga EWB, παρουσιάζει την αποκλειστική έκδοση «First Edition», η οποία θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένη παραγωγή για τους πρώτους 12 μήνες παραγγελιών.

Η Bentley για να αναδείξει την άφιξη της νέας Bentayga EWB, παρουσιάζει μία αποκλειστική έκδοση με την ονομασία «First Edition», η οποία θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένη παραγωγή για τους πρώτους δώδεκα μήνες παραγγελιών και θα εφοδιάζεται με πολλά από τα πιο ελκυστικά έξτρα στοιχεία εξοπλισμού του μοντέλου, σε συνδυασμό με ένα πακέτο εντυπωσιακών λεπτομερειών που διατίθενται μόνο στις συγκεκριμένες εκδόσεις των αυτοκινήτων της εταιρείας.

To σήμα με την ένδειξη «First Edition» εμφανίζεται στο αμάξωμα του αυτοκινήτου ενσωματωμένο στις δύο πίσω κολόνες. Το μοτίβο αυτό διατηρείται και στο σαλόνι, με ένα αντίστοιχο σήμα σκαλισμένο στην ξύλινη επένδυση του ταμπλό αλλά και ως ανάγλυφο κέντημα στα καθίσματα. Αποκλειστικές για την έκδοση «First Edition» είναι οι ραφές και τα κεντήματα που στολίζουν τα καθίσματα. Ανάλογα με την επιλογή της επένδυσης, διατίθενται και χειροποίητα μεταλλικά φινιρίσματα πάχους μόλις 0,075 χιλιοστών, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο ταμπλό όσο και περιμετρικά των διακοσμητικών καλυμμάτων των εμπρός και πίσω θυρών.

Η συγκεκριμένη έκδοση, παρέχει ένα εκλεπτυσμένο και διαχρονικό design, εστιάζοντας στη μέγιστη άνεση και στην απόλαυση των επιβατών της και περιλαμβάνει νέας σχεδίασης τροχούς 22 ιντσών με δέκα ακτίνες, ενώ παράλληλα υπάρχουν γυαλιστερές μεταλλικές γρίλιες κάτω από τον εμπρός προφυλακτήρα. Επιπλέον, διατίθενται κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά ως στάνταρ εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων τα μοναδικά καπιτονέ καθίσματα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, το θερμαινόμενο τιμόνι καθώς και ένα πληθωρικό πακέτο συστημάτων για την υποβοήθηση του οδηγού. Η προσοχή της Bentley στην παραμικρή λεπτομέρεια είναι εμφανής σε κάθε σημείο του αυτοκινήτου, από το καλαίσθητο ειδικό σήμα της συγκεκριμένης έκδοσης μέχρι τα διακοσμημένα καπάκια του καυσίμου και του λαδιού.

Η φωτιζόμενη αναγραφή του ονόματος της μάρκας στο μαρσπιέ των θυρών υποδέχεται τους επιβάτες στην καμπίνα, ενώ οι ηλεκτρικές πίσω πόρτες κλείνουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Το εξαιρετικής χωρητικότητας σαλόνι περιλαμβάνει ένα νέο καπιτονέ και διάτρητο διάκοσμο ο οποίος τονίζει ακόμα περισσότερο την αίσθηση της ευρυχωρίας και της άνεσης. Χάρη στον φωτισμό «Βentley Diamond Illumination», ο οποίος αποτελεί στάνταρ στοιχείο εξοπλισμού στην «First Edition», ειδικά LED φωτίζουν το σαλόνι μέσα από μικροσκοπικά ανοίγματα στην δερμάτινη επένδυση των θυρών. Ο κρυφός αυτός φωτισμός μπορεί να έχει 30 διαφορετικές αποχρώσεις τις οποίες επιλέγει ο οδηγός έτσι ώστε να δημιουργείται ένα μοναδικό οπτικό εφέ στην καμπίνα.

Ολόκληρο το σαλόνι της Bentayga EWB Azure «First Edition» αποπνέει μια αίσθηση υψηλής πολυτέλειας, από τα παχιά καλύμματα που κοσμούν το δάπεδο μέχρι τις διακριτικές ραφές που αναδεικνύουν οπτικά τις δερμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων. Η έκδοση «First Edition» περιλαμβάνει επίσης και το σύστημα ήχου «Naim for Bentley», το οποίο είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για την Βentley από τη Naim, και αποτελεί το καλύτερο ηχοσύστημα για αυτοκίνητο στον κόσμο, με 1.720 Watt ισχύος και 20 ηχεία.

Το προαιρετικό σύστημα ψυχαγωγίας της Bentley για τους πίσω επιβάτες, επιτρέπει σε όσους κάθονται στα πίσω καθίσματα να έχουν ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των φορητών συσκευών τους και των δύο οθονών 10,1 ιντσών, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες στην πλάτη του κάθε ενός από τα εμπρός καθίσματα.

Παρά τα υψηλά επίπεδα εξοπλισμού της έκδοσης «First Edition», οι πελάτες της Bentley έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μία μεγάλη λίστα πρόσθετων στοιχείων. Για παράδειγμα, εκτός από την παλέτα των στάνταρ 16 χρωμάτων για το αμάξωμα, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην διευρυμένη γκάμα αποχρώσεων, η οποία ανεβάζει τις συνολικές επιλογές σε πάνω από 60 χρώματα.

Η μεγάλη γκάμα χρωματικών επιλογών της Bentley περιλαμβάνει και πολύ ιδιαίτερες διχρωμίες. Οι χειροποίητες ραφές και τα διακοσμητικά σιρίτια προσθέτουν επιπλέον στοιχεία πολυτέλειας στο κορυφαίο για την κατηγορία του σαλόνι. Ενώ το σύνολο αναδεικνύουν και μια σειρά από διαθέσιμες επενδύσεις, μεταξύ των οποίων και το υψηλής ποιότητας γυαλιστερό ξύλο. Υπάρχουν επίσης επιλογές σε σύγχρονα υλικά όπως το Crown Cut Walnut, Dark Burr Walnut και Koa, τα οποία προσθέτουν μία πολύ μοντέρνα και βιώσιμη προσέγγιση στο σαλόνι της Bentayga. Tέλος, διατίθενται και πιο high-tech φινιρίσματα μεταξύ των οποίων το carbon fiber, το γυαλιστερό περλέ Piano Linen από την Mulliner ή το Dark Tint Diamond σε βουρτσισμένο αλουμίνιο.