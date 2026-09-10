Πας γρήγορα και τρως κόκκινο – Το νέο κόλπο για να κόψουν ταχύτητα οι οδηγοί

Αντί να στέλνουν κλήσεις στους οδηγούς που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, τα «έξυπνα» φανάρια απλώς αναγκάζουν τους γρήγορους οδηγούς να περιμένουν.

Δύο αμερικανικές πόλεις επιβραβεύουν τους αργούς οδηγούς με πράσινα φανάρια και τους γρήγορους με κόκκινα.

Αντί να στέλνουν κλήσεις στους οδηγούς που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, τα «έξυπνα» φανάρια απλώς αναγκάζουν τους γρήγορους οδηγούς να περιμένουν, ενώ οι πιο συνετοί περνούν με πράσινο.

Πας γρήγορα και τρως κόκκινο

Δύο πολιτείες στις ΗΠΑ δοκιμάζουν τώρα έναν τρόπο για πιο ασφαλή οδήγηση. Αν οι οδηγοί μειώσουν την ταχύτητά τους στο επιτρεπόμενο όριο, σε ορισμένες περιπτώσεις επιβραβεύονται με περισσότερα πράσινα φανάρια.

Αυτό σημαίνει ταχύτερη μετακίνηση συνολικά, παρά το γεγονός ότι οδηγούν με χαμηλότερη μέγιστη ταχύτητα, και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα λειτουργεί.

Το Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού και το Πόρτλαντ του Όρεγκον χρησιμοποιούν μια νέα στρατηγική για τα φανάρια που είναι γνωστή ως «rest in red». Αντί το φανάρι να παραμένει πράσινο όταν δεν υπάρχει κανείς στην περιοχή, η προεπιλεγμένη ένδειξη είναι κόκκινη. Αισθητήρες εντοπίζουν τα οχήματα που πλησιάζουν και, κυρίως, την ταχύτητα με την οποία κινούνται. Όποιος τηρεί το όριο ταχύτητας, μπορείτε να περάσει νωρίτερα με πράσινο.

Αντίθετα, αν κάποιος πλησιάζει στο φανάρι με μεγάλη ταχύτητα, είναι πιθανότερο να χρειαστεί να περιμένει. Με άλλα λόγια, πρόκειται ουσιαστικά για μια κάμερα ελέγχου ταχύτητας που δεν στέλνει κλήση.

Η ιδέα αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε δρόμους που δέχονται μεγάλη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μετά το σκοτάδι μετατρέπονται εύκολα σε αυτοσχέδιες πίστες dragster.

Τι συνέβη σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους του Πόρτλαντ

Το Πόρτλαντ εφαρμόζει το σύστημα σε τμήματα της Southeast Powell Boulevard, ενός από τους δρόμους της πόλης με τα περισσότερα τροχαία, κυρίως μεταξύ 22:00 και 06:00 ή 07:00, ανάλογα με την ημέρα.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν στο Associated Press ότι η μέση ταχύτητα στην πρώτη διασταύρωση όπου δοκιμάστηκε το σύστημα μειώθηκε από τα 63 χλμ/ώρα στα αναγραφόμενα 48 χλμ/ώρα. Έκτοτε, η πόλη έχει επεκτείνει το Rest in Red και στις διασταυρώσεις της Powell με τις 21st, 26th, 28th και 33rd avenues.

Το Αλμπουκέρκι εγκατέστησε την τεχνολογία στις λεωφόρους Lead και Coal, όπου οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για τροχαία, υλικές ζημιές και υπερβολική ταχύτητα.

Η πόλη υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός του Rest in Red, της αυτοματοποιημένης επιτήρησης της ταχύτητας και του συγχρονισμού των φαναριών με βάση 48 χλμ/ώρα έχει συμβάλει στην ηπιότερη κυκλοφορία και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές μεταβλητές, οπότε είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια ακριβώς είναι η συμβολή του Rest in Red από μόνο του.