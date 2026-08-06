Πέφτει και το τελευταίο κάστρο – Ποια χώρα εξετάζει την επιβολή διοδίων

Μόνο τα φορτηγά υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος χρήσης από το 2005.

Η επιβολή διοδίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα στη Γερμανία επανέρχεται στο προσκήνιο ύστερα από 20 χρόνια πολιτικής συζήτησης μετά την απόφαση του Βελγίου να θεσπίσει την πληρωμή βινιέτας για όσους οδηγούν στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Από την 1η Μαΐου 2027, δηλαδή ακριβώς πριν από την επόμενη περίοδο των θερινών διακοπών, οι οδηγοί στο Βέλγιο θα πρέπει να αγοράζουν βινιέτα (τέλος χρήσης οδικού δικτύου), εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους ή τις ομοσπονδιακές οδούς, σύμφωνα με την Sueddeutsche Zeitung.

Το κόστος θα κυμαίνεται από 8,10 ευρώ για μία ημέρα έως το πολύ 125 ευρώ ετησίως, ενώ τα οχήματα με υψηλότερες εκπομπές ρύπων θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο τέλος σε σχέση με τα πιο φιλικά προς το κλίμα οχήματα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη συντήρηση και την ανακαίνιση του οδικού δικτύου.

Η βινιέτα δεν είναι κλασικά «διόδια» ανά διέλευση, αλλά προπληρωμένο τέλος χρήσης του οδικού δικτύου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η χρήση των αυτοκινητοδρόμων για τα επιβατικά αυτοκίνητα εξακολουθεί να είναι δωρεάν στη Γερμανία. Μόνο τα φορτηγά υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος χρήσης από το 2005. Μετά το φιάσκο της λεγόμενης «εισφοράς για τους αλλοδαπούς» (Ausländer-Maut), που προώθησαν οι υπουργοί Μεταφορών της CSU, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (2013–2017) και Αντρέας Σόιερ (2018–2021), η πολιτική συζήτηση για το θέμα θεωρήθηκε λήξασα. Ωστόσο, το ζήτημα επανέρχεται πλέον διακριτικά στο προσκήνιο. Αρκετοί ειδικοί, αλλά και στελέχη επαγγελματικών ενώσεων και πολιτικών κομμάτων, εκτιμούν ότι τα διόδια για τα επιβατικά αυτοκίνητα ενδέχεται να επιστρέψουν στην πολιτική ατζέντα.

Χάνονται έσοδα από την ηλεκτροκίνηση

«Πολιτικά, το θέμα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, όμως από ουσιαστική άποψη δεν έχει σε καμία περίπτωση κλείσει», δηλώνει στη Süddeutsche Zeitung η Κλάουντια Κέμφερτ, επικεφαλής του Τμήματος Ενέργειας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW). Όπως επισημαίνει, το βασικό ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτείται στο μέλλον το δίκτυο μεταφορών. Η συντήρηση, η αποκατάσταση των φθορών και η επέκταση των υποδομών συνεπάγονται σημαντικό κόστος.

Για τα επόμενα χρόνια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το ειδικό επενδυτικό ταμείο (Sondervermögen). Μόνο για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έως το 2029, προβλέπονται, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, 170 δισεκατομμύρια ευρώ για δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και υδάτινες οδούς. Το ερώτημα όμως είναι τι θα ακολουθήσει μετά από αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση μέσω νέου δανεισμού.

Εάν μια μελλοντική κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει και πάλι τον τομέα των μεταφορών να απαξιωθεί λόγω έλλειψης επενδύσεων, θα πρέπει να βρει νέες λύσεις. Παράλληλα, με τη σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το κράτος αναμένεται να χάσει σημαντικά φορολογικά έσοδα. Όπως εξηγεί η Κέμφερτ, όσο μειώνεται η κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, τόσο περιορίζονται τα έσοδα από τον φόρο ενέργειας (πρώην φόρος ορυκτών καυσίμων), καθώς και από την τιμολόγηση των εκπομπών ρύπων στα ορυκτά καύσιμα. Μόνο το 2024 ο φόρος ενέργειας απέφερε στο γερμανικό δημόσιο 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ.