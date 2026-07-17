Πείραμα: Θα πάρει μπροστά αυτοκίνητο που έμεινε για 1 χρόνο σε θαλασσινό νερό;

Μπορεί ένα αυτοκίνητο να πάρει ξανά μπροστά, έχοντας μείνει για σχεδόν έναν χρόνο βυθισμένο σε αλμυρό νερό;

Η σχέση του αυτοκινήτου με το αλμυρό νερό είναι, όπως είναι γνωστό, καταστροφική. Ωστόσο, η ομάδα του δημοφιλούς ρωσικού Youtube καναλιού Garage 54 αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια αντοχής των οχημάτων, βυθίζοντας ένα αυτοκίνητο σε μια αυτοσχέδια πισίνα με αλατόνερο για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το πείραμα αυτό αποτέλεσε τη συνέχεια μιας προηγούμενης δοκιμής πέντε εβδομάδων, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά δεν είχε σταθεί ικανή να αχρηστεύσει τον κινητήρα.

Αυτή τη φορά, η δοκιμή ήταν σαφώς πιο σκληρή. Η πρόκληση ξεκίνησε με τη βύθιση του αυτοκινήτου τον Αύγουστο του 2023, πριν η πισίνα παγώσει εντελώς κατά την διάρκεια του χειμώνα, μια περιόδο που το αλάτι συνέχισε να διαβρώνει το μέταλλο κάτω από την επιφάνεια.

Το μέγεθος της διάβρωσης, εντούτοις αποκαλύφθηκε την άνοιξη, όταν ο πάγος έλιωσε πλήρως. Το αυτοκίνητο έμεινε στην πισίνα λίγους μήνες ακόμη και ανασύρθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2024, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 12 μήνες κάτω από το νερό.

Η απόλυτη διάβρωση

Η εξωτερική εμφάνιση του οχήματος μετά την ανέλκυσή του δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το χρώμα είχε αλλοιωθεί πλήρως, η σκουριά είχε καλύψει κάθε μεταλλική επιφάνεια, ενώ αρκετά εξωτερικά τμήματα είχαν αποκολληθεί εντελώς.

Κάτω από το καπό, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη: η αντλία καυσίμου είχε συνθλιβεί, το καρμπυρατέρ είχε διαλυθεί, οι καλωδιώσεις είχαν καταστραφεί πλήρως και, όπως είναι λογικό, το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να πάρει μπροστά.

Αναζωογονώντας τον κινητήρα

Παρά τη γενικευμένη αποσύνθεση, ορισμένα βασικά στοιχεία του μηχανικού επέζησαν. Ο ιμάντας χρονισμού παρέμεινε άθικτος, οι σωληνώσεις του συστήματος ψύξης δεν είχαν διαρροές αλλά ο κινητήρας ίσως μπορούσε να λειτουργήσει ξανά.

Πράγματι, ύστερα από σχολαστικό καθαρισμό όλων των προσβάσιμων μερών, την προσθήκη λαδιού, τις αλλαγές των μπουζί και τη χρήση κάποιων εξαιρετικά ανορθόδοξων πρακτικών, ο κινητήρας λειτούργησε ξανά.

Συμπερασματικά, πράγματι το αλμυρό νερό είναι ο απόλυτος εχθρός των μετάλλων, όμως οι παλιάς τεχνολογίας κινητήρες που δεν έχουν περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα φαίνεται πως είναι αρκετά ανθεκτικοί, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Φωτογραφίες: Garage 54/Youtube