Πελάτης αρνήθηκε να παραλάβει το ολοκαίνουργιο Audi του – Τι συνέβη κατά τη μεταφορά;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατ’ οίκον παράδοση του ολοκαίνουργιου Audi Q4 e-tron του Andrew Chapman μετατράπηκε ξαφνικά σε εφιάλτη, εξαιτίας ενός περιστατικού σε έναν απλό δρόμο με κλίση.

Να περιμένεις επί μήνες το νέο σου ηλεκτρικό SUV, να παρακολουθείς κάθε ενημερωτικό email για την πορεία της παραγγελίας και να φαντάζεσαι ήδη τις πρώτες σου διαδρομές. Αυτό ακριβώς βίωνε ο Andrew Chapman, ένας Βρετανός που μόλις είχε φτάσει η στιγμή να παραλάβει το ολοκαίνουργιο Audi Q4 e-tron, ένα compact ηλεκτρικό SUV που πρόσφατα ανανεώθηκε σχεδιαστικά.

Την ημέρα της παράδοσης, μια επαγγελματική εταιρεία μεταφοράς αυτοκινήτων έφτασε έξω από το σπίτι του. Το φορτηγό ήταν φορτωμένο και το όχημα παρέμενε δεμένο πάνω στην πλατφόρμα μεταφοράς, σύμφωνα με ανάρτηση του Andrew Chapman στο Facebook.

Ωστόσο, η ιδανική στιγμή της παραλαβής μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιαλτική εμπειρία, σε έναν απλό δρόμο με κατηφορική κλίση.

Το φορτηγό άρχισε να κινείται, χτύπησε σταθμευμένα αυτοκίνητα και το Q4, το οποίο προοριζόταν να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, έφτασε ήδη κατεστραμμένο.

Ο Andrew Chapman βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα δίλημμα που λίγοι αγοραστές αυτοκινήτων σκέφτονται εκ των προτέρων: να αποδεχθεί ένα καινούργιο όχημα που έχει ήδη υποστεί ζημιές ή να αρνηθεί την παραλαβή και να ξεκινήσει μια νέα αναμονή αρκετών εβδομάδων. Η επιλογή του ήταν ξεκάθαρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια παράδοσης αυτοκινήτου στο σπίτι του πελάτη, η οποία είχε οργανωθεί από την αντιπροσωπεία.

Το φορτηγό μεταφοράς στάθμευσε σε έναν δρόμο με κατηφορική κλίση, έχοντας το Q4 e-tron προφανώς στο πίσω μέρος του. Ο κύριος Chapman βρισκόταν εκεί για να παρακολουθήσει την εκφόρτωση του ηλεκτρικού SUV του, το οποίο εξακολουθούσε να φέρει τις προστατευτικές μεμβράνες μεταφοράς.

Όμως, ο χειρισμός εξελίχθηκε άσχημα. Ο ίδιος ο πελάτης περιγράφει το περιστατικό:

«Το φορτηγό ξαφνικά άρχισε να γλιστράει προς τα κάτω στην κατηφόρα, χτυπώντας πάνω σε δύο αυτοκίνητα των γειτόνων μου, τα οποία υπέστησαν ζημιές. Ζημιές υπέστη και το Audi Q4 e-tron και έτσι αναγκάστηκα να αρνηθώ την παραλαβή του».

Τη δήλωσή του δημοσίευσε σε ομάδα στο Facebook που απευθύνεται στους Βρετανούς ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου μοντέλου, όπως αναφέρει το Caradisiac.

Το περιστατικό άφησε πίσω του τρία κατεστραμμένα αυτοκίνητα: τα δύο οχήματα των γειτόνων, αλλά και το ολοκαίνουργιο Audi, το οποίο δεν είχε προλάβει καν να διανύσει ούτε ένα μέτρο.

Ο Andrew Chapman περίμενε περίπου τρεις μήνες για να παραλάβει το Q4 e-tron, το οποίο είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό που είχε επιλέξει.

Μετά το ατύχημα, υπάρχει πλέον το ενδεχόμενο να χρειαστεί να περιμένει ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ελπίζω πραγματικά να καταφέρουν να βρουν ένα αυτοκίνητο με παρόμοιες προδιαγραφές, ώστε να μη χρειαστεί να περιμένω άλλους τρεις μήνες για να κατασκευάσει το εργοστάσιο ένα καινούργιο», σχολιάζει απογοητευμένος.