Πεντάστερα τα Chery Tiggo 7 & 8 στο Euro NCAP – Έρχεται η απόλυτη δοκιμασία για το Tiggo 9

Αφού απέδειξε τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας που προσφέρουν τα Tiggo 7 και 8, η Chery ετοιμάζεται για Safety Crash Challenge, μια από τις πιο ακραίες δοκιμές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εις διπλούν επιβεβαιώθηκε πριν από λίγες ημέρες η δέσμευση της Chery για διάθεση στην αγορά αυτοκινήτων που προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας.

Στις 15 Οκτωβρίου ο ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP επιβεβαίωσε την ασφάλεια που παρέχουν τα δημοφιλή SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, αξιολογώντας τα με 5 αστέρια.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Chery, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα προϊόντα της, μπαίνει με τόλμη σε αχαρτογράφητα νερά και σχεδιάζει για τις 18 Οκτωβρίου την απόλυτη δοκιμή πρόσκροbυσης για το Tiggo 9 ζωντανά, μπροστά σε κοινό, στο πλαίσιο του Chery User Summit 2025.

5 αστέρια για τα Chery Tiggo 7 & Tiggo 8

Τόσο το Chery Tiggo 7 CSH όσο και το Chery Tiggo 8 CSH παρουσίασαν πολύ καλές επιδόσεις, με βαθμολογία 82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 78% στα βοηθήματα ασφάλειας, χαρίζοντάς τους τη βαθμολογία των 5 αστέρων.

Σύμφωνα με την Chery, πίσω από τα αποτελέσματα κρύβεται η συνεχής επένδυση και τεχνολογική καινοτομία της στον τομέα της ασφάλειας. Μετά την ίδρυση του Κέντρου Δοκιμών Ασφάλειας το 2000, η Chery επένδυσε 150 εκατομμύρια γιουάν το 2010 για τη δημιουργία του μεγαλύτερου εργαστηρίου δοκιμών πρόσκρουσης στην Ασία. Η εγκατάσταση πραγματοποιεί ετησίως πάνω από 1.500 δοκιμές σύγκρουσης οχημάτων και περίπου 80 δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, προσομοιώνοντας ακραία οδηγικά σενάρια από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας συνεχώς το εγγενές DNA ασφάλειας της μάρκας.

Πέρα από την εργαστηριακή αξιολόγηση, η Chery υποβάλλει τα οχήματά της σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Νωρίτερα φέτος, το Tiggo 7 CSH πέρασε με επιτυχία δοκιμή στο Μεξικό με επαφή της «κοιλιάς» του αυτοκινήτου και της μπαταρίας με το έδαφος σε υψηλή ταχύτητα, διατηρώντας την πλήρη δομική του ακεραιότητα μετά τη σύγκρουση. Ακόμη, το Tiggo 8 CSH συμπλήρωσε με επιτυχία περισσότερες από 50 ώρες εμβάπτισης της μπαταρίας σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, συνεχίζοντας να λειτουργεί κανονικά και αποδεικνύοντας την εξαιρετική αξιοπιστία των μοντέλων της Chery σε ακραίες συνθήκες. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο των ακραίων δοκιμών εντάσσεται και το εγχείρημα που ετοιμάζει η εταιρεία για το επερχόμενο Chery User Summit 2025.

Chery Tiggo 9: Η απόλυτη δοκιμή πρόσκρουσης, σε ζωντανή μετάδοση

Η ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Chery πρόκειται να ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου, με το κύριο γεγονός της το Safety Crash Challenge, στο κέντρο δοκιμών ασφαλείας της έδρας της Chery, στη Wuhu. Η εταιρεία θα εισέλθει σε «αχαρτογράφητα νερά» με τη ναυαρχίδα της, το Chery Tiggo 9, πραγματοποιώντας μια από τις πιο ακραίες δοκιμές της αυτοκινητοβιομηχανίας: σύγκρουση δύο οχημάτων πλαγιομετωπικά, με μικρή επικάλυψη, σε γωνία 15 μοιρών.

Σε αντίθεση με τις τυπικές δοκιμές πρόσκρουσης, η δοκιμή μικρής επικάλυψης 15 μοιρών (15-degree small-overlap) επιβαρύνει με ένα εξαιρετικά ασύμμετρο φορτίο το όχημα. Η δύναμη της σύγκρουσης παρακάμπτει τις κύριες διαμήκεις δοκούς προστασίας του μπροστινού μέρους και χτυπά απευθείας τις πιο αδύναμες δομικές ζώνες του οχήματος. Αυτό εκθέτει το όχημα σε ένα συνδυασμό δυνάμεων συμπίεσης, κάμψης και στρέψης σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να διαθέτει έναν συνδυασμό ειδικών «μονοπατιών» απορρόφησης της ενέργειας και άκαμπτων σημείων, έτσι ώστε να διασκορπίσει τη θανατηφόρα δύναμη σε ολόκληρο το πλαίσιο, έτσι ώστε να διασφαλίσει τον ζωτικό χώρο των επιβατών και να αποφύγει μια πολύ βίαιη περιστροφή του οχήματος.

Χτισμένο πάνω σε ένα πλαίσιο «κλουβί» που αποτελείται σε ποσοστό 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής, το Tiggo 9 διαθέτει ειδικές διαδρομές διοχέτευσης των φορτίων της πρόσκρουσης. Η δομή δεν αντιστέκεται απλώς στην πρόσκρουση, αλλά απορροφά και διοχετεύει την ενέργεια μέσω πολλαπλών διαμήκων δοκών. Αντί για ένα σημείο συγκεντρωμένης πίεσης , έχουμε φορτίο κατανεμημένο σε όλο το όχημα. Αυτό ενσωματώνει την φιλοσοφία του Τάι Τσι για «εξουδετέρωση και ανακατεύθυνση της δύναμης», επιτρέποντας την αποτελεσματική διάχυση της ενέργειας και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του θαλάμου επιβατών.

Προτεραιότητα για την Chery η ασφάλεια

Tον Απρίλιο, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης, η Chery πραγματοποίησε τρεις ακραίες δοκιμές: Στοίβαγμα επτά οχημάτων Tiggo 8 CSH, Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων Tiggo 9 CSH και Ανατροπή ενός Tiggo 9 CSH με υψηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας την αδιαπραγμάτευτη στάση της μάρκας όσον αφορά την ασφάλεια.

Με βάση τα παραπάνω, η Chery διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη σειρά δοκιμών επικύρωσης στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Six-Dimension Safety Challenge, το οποίο υποβάλλει τα οχήματα σε ακραίες συνθήκες ζέστης, κρύου, ξηρασίας, υγρασίας, υψηλής ταχύτητας και ανώμαλων δρόμων. Στην Ινδονησία, η μπαταρία ενός Tiggo 7 CSH συνέχισε να λειτουργεί σταθερά ακόμη και μετά από 53 ώρες εμβάπτισης σε θαλασσινό νερό υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι. Στο Μεξικό, άντεξε σε δοκιμή απόξεσης του κάτω μέρους του αμαξώματος με σφαιρικό εμπόδιο 242 χλστ., που προσομοίωνε τις συνθήκες των ανώμαλων ορεινών δρόμων. Στη Νότια Αφρική, δύο SUV Tiggo 9 απέδειξαν την αδιάβροχη δομή του αμαξώματός τους και τα υλικά υψηλής αντοχής σε μια μετωπική σύγκρουση με 50% επικάλυψη. Στη Λατινική Αμερική και στη Μέση Ανατολή, οι μπαταρίες των Chery Super Hybrid (CSH) απέδειξαν την εξαιρετική αντοχή τους, χωρίς να υποστούν εκρήξεις ή πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι τρυπήθηκαν, βυθίστηκαν ή θάφτηκαν στην άμμο.

Η Chery αναφέρει ότι ξεκίνησε αυτή τη σειρά προληπτικών δοκιμών ασφαλείας για να προσομοιώσει τις ποικίλες και σύνθετες συνθήκες οδήγησης σε όλο τον κόσμο.