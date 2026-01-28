Πέντε μοναδικές Ferrari μπορούν να γίνουν δικές σας – Πόσο κοστίζουν

Γιατί το όνειρο κάθε petrolhead έχει χρώμα κόκκινο…

Μια συλλογή πέντε εξαιρετικά σπάνιων και ιστορικά σημαντικών Ferrari τίθεται προς πώληση, προσφέροντας στους απανταχού συλλέκτες την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν μοναδικά οχήματα της ιταλικής μάρκας.

Η εν λόγω συλλογή παρουσιάζεται από τη Furlonger, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στα μοντέλα της ιταλικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό της εταίρο Egon Zweimuller.

Με την ονομασία «Scuderia ’89 – The Pursuit for Paddle», η συλλογή «αφηγείται» ουσιαστικά την πορεία εξέλιξης των ημι-αυτόαματων συστημάτων μετάδοσης με paddles της Ferrari – από τα πρώτα «πειράματά» της στην πίστα έως τα εμβληματικά πολιτικά της supercars.

Αν μη τι άλλο, στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ιστορικά μονοθέσια: η 639 F1 του 1988 με αριθμό πλαισίου #106, πάνω στην οποία εξελίχθηκε τόσο ο V12 ατμοσφαιρικός κινητήρας των 3,5 λίτρων όσο και το πρώτο ημιαυτόματο κιβωτίου με paddles της Scuderia Ferrari, καθώς και η 640 F1 του 1989 με αριθμό πλαισίοο #110, η οποία αποτέλεσε το πρώτο μονοθέσιο της εταιρείας που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο σύστημα μετάδοσης με οδηγό τον Gerhard Berger στα GP Καναδά, Γερμανίας, Μεγ. Βρετανίας, Μεξικού και Αμερικής.

Τη συλλογή συμπληρώνουν τρία εμβληματικά αυτοκίνητα δρόμου: μια F40 του 1989 με μόλις 24.000 χλμ. στο οδόμετρο της, μια F50 του 1996 που τροφοδοτείται από έναν V12 κινητήρα 4,7 λίτρων και μια αριστεροτίμονη F355 Spider του 1998, που αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο δρόμου της Ferrari που εξοπλίστηκε με κιβώτιο με paddles πίσω από το τιμόνι.

Τα πέντε αυτά οχήματα διατίθενται αποκλειστικά ως πακέτο και όχι μεμονωμένα. Η συνολική τους αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια ευρώ.