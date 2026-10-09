Πέρασε 86 ώρες στην απομόνωση εξαιτίας μιας κάμερας

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μονάδα ψυχικής υγείας για περίπου 24 ώρες, προτού μεταφερθεί σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας.

Οι υποστηρικτές των αυτοματοποιημένων συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων, συνηθίζουν να λένε ότι η παρακολούθηση είναι κάτι θετικό, επειδή τα συγκεκριμένα συστήματα βοηθούν στον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 23χρονης Αμερικανίδας Lindsey Isaacs, η οποία βρέθηκε στη φυλακή για 13 ημέρες, αφού ένα λάθος του συστήματος Flock οδήγησε στην απαγγελία οκτώ κακουργηματικών κατηγοριών για πράξεις που δεν είχε διαπράξει ποτέ.

Η Isaacs κατέθεσε πρόσφατα ενώπιον της Υποεπιτροπής της Γερουσίας για το Έγκλημα και την Αντιτρομοκρατία, περιγράφοντας πώς η Τροχαία της Φλόριντα μπέρδεψε το αυτοκίνητό της με ένα άλλο, τη συνέλαβε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα και την κράτησε σε απομόνωση για 86 ώρες.

Στις 4 Οκτωβρίου 2025, οι αρχές αναζητούσαν ένα Dodge Durango που φερόταν να συνδέεται με ένα τροχαίο δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των WFTV και CBS12.

Μια κάμερα της Flock Safety κατέγραψε το μαύρο Dodge Durango της Isaacs περίπου δύο έως τρία μίλια από το σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με την κατάθεση της Isaacs και μεταγενέστερα δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη καταγραφή αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψή της.

Τι απέδειξε στην πραγματικότητα η καταγραφή; Ότι ένα όχημα βρισκόταν κοντά σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων, γνωστά ως ALPR, δημιουργούν στοιχεία για την αστυνομική έρευνα καταγράφοντας χαρακτηριστικά οχημάτων και δεδομένα πινακίδων. Δεν προσδιορίζουν ποιος οδηγούσε το όχημα και δεν αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο όχημα προκάλεσε ένα τροχαίο. Η Flock Safety έχει δηλώσει δημοσίως, σύμφωνα με το Atlanta News First, ότι οι κάμερές της παρέχουν στοιχεία για τις έρευνες και δεν καθορίζουν την ταυτότητα ή την ενοχή κάποιου.

Αγνόησαν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία

Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν το δυστύχημα φέρεται να είδαν ότι ένα Durango βρισκόταν στην περιοχή, αποφάσισαν ότι αυτό έπρεπε να είναι το όχημα που εμπλεκόταν στο θανατηφόρο τροχαίο και άρχισαν να το αναζητούν.

Υπήρχαν, ωστόσο, ορισμένα προβλήματα με αυτό το σκεπτικό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις αναφορές, αυτόπτες μάρτυρες είχαν περιγράψει το Durango που αναζητούσαν ως διαφορετικού χρώματος. Επιπλέον, το SUV της Isaacs δεν έφερε ζημιές που θα μπορούσαν να προκληθούν από τροχαίο και εγκατάλειψη του σημείου.

Πέρα όμως από αυτές τις δύο λεπτομέρειες, η υπόθεση ήταν, υποτίθεται, απολύτως ξεκάθαρη.

Η Isaacs είπε στην επιτροπή της Γερουσίας ότι οι αστυνομικοί την έβαλαν στη συνέχεια σε απομόνωση για τρεισήμισι ημέρες, υποστηρίζοντας ότι «η απομόνωση ήταν απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών και εν αναμονή αξιολόγησης».

Ευτυχώς, δεν παρέμεινε περισσότερο σε αυτόν τον χώρο κράτησης, όμως, όταν βγήκε από την απομόνωση, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα για την Isaacs. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μονάδα ψυχικής υγείας για περίπου 24 ώρες, προτού μεταφερθεί σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Παρέμεινε εκεί για το υπόλοιπο της 13ήμερης κράτησής της, σύμφωνα με την κατάθεσή της και τα δημοσιεύματα του The Center Square.

Οι εισαγγελείς τελικά απέσυραν όλες τις κατηγορίες. Μεταγενέστερη έρευνα υπέδειξε μια άλλη γυναίκα, την Alisa Montalvo, ως ύποπτη οδηγό σε σχέση με το δυστύχημα, σύμφωνα με το Fox 35.

Η Isaacs έχει έκτοτε καταθέσει αγωγή σε αστικό δικαστήριο εναντίον αστυνομικών της Τροχαίας της Φλόριντα και της ίδιας της υπηρεσίας.