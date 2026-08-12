Περισσότερα αυτοκίνητα στα γκαράζ; – Στο όραμα της Hyundai πρωταγωνιστούν ρομπότ

Ρομπότ της νοτιοκορεατικής εταιρείας αναλαμβάνουν τη στάθμευση, με στόχο να αυξήσουν έως και 50% τη χωρητικότητα των γκαράζ.

Το πρόβλημα της στάθμευσης πλήττει όχι μόνο τις ελληνικές μεγαλουπόλεις, αλλά και δεκάδες άλλα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Ο ολοένα και αυξημένος όγκος των οχημάτων, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους διαθέσιμους χώρους, δημιουργεί την ανάγκη για πιο έξυπνες και αποδοτικές λύσεις στάθμευσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Hyundai, η οποία εξετάζει τη χρήση ρομπότ στάθμευσης που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τον υπάρχοντα χώρο ενός γκαράζ, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων θέσεων. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους Νοτιοκορεάτες, τα συγκεκριμένα ρομπότ μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα των γκαράζ στάθμευσης κατά 20-50%.

Ειδικότερα, μια κοινοπραξία εταιρειών της Hyundai – συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Motor, Hyundai Wia και Hyundai E&C – θα πραγματοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Siheung, νοτιοδυτικά της Σεούλ.

Το πρόγραμμα θα εξοπλίσει το συγκρότημα με δύο συστοιχίες ρομπότ στάθμευσης της Hyundai WIA τα οποία επιβλέπουν 53 θέσεις σε ένα υπόγειο γκαράζ στάθμευσης.

Πρωταγωνιστές θα είναι μικρά ρομπότ με πάχος μόλις 100 χλστ. που θα κινούνται κάτω από το όχημα, θα σηκώνουν τους τροχούς και στη συνέχεια θα μετακινούν ολόκληρο το αυτοκίνητο. Τα ρομπότ είναι εξοπλισμένα με αισθητήρα LiDAR και έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν αυτόματα οχήματα βάρους έως 3.400 κιλά.

Παρότι η μέγιστη ταχύτητά τους είναι μόλις 4,3 χλμ./ώρα, ο οδηγός απλώς εξέρχεται από το όχημά του σε ένα καθορισμένο σημείο αποβίβασης και αφήνει τα ρομπότ να αναλάβουν. Όταν έρθει η ώρα να οδηγήσει, ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί ένα κιόσκι/τερματικό για να δώσει εντολή στα ρομπότ να φέρουν το όχημά του.

Με δεδομένο ότι οι οδηγοί δεν χρειάζεται να… ανησυχούν για το άνοιγμα των θυρών, τα οχήματα μπορούν να σταθμεύουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Επιπλέον, τα ρομπότ μπορούν να κινούνται προς «όλες τις κατευθύνσεις», γεγονός που τους επιτρέπει να εισέρχονται σε στενούς χώρους.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι οδηγοί δεν χρειάζεται να σπαταλούν χρόνο αναζητώντας θέση στάθμευσης, ενώ οι ιδιοκτήτες των γκαράζ μπορούν να αξιοποιούν στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο στάθμευσης.