Peugeot: 30 χρόνια Partner και 10 χρόνια Traveller

Τα δύο μοντέλα υπηρετούν το στόχο της μάρκας να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες των επαγγελματιών.

Η Peugeot, σταθερή δύναμη στην ευρωπαϊκή αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, γιορτάζει την επιτυχία δύο εκ των σημαντικότερων μοντέλων της. Το συμπαγές επαγγελματικό van Partner συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, έχοντας ξεπεράσει τις 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις σε τρεις γενιές (συμπεριλαμβανομένου του Rifter), ενώ το Traveller – ο αξιόπιστος συνεργάτης μεταφοράς επιβατών – γιορτάζει μία δεκαετία επιτυχημένης πορείας στην αγορά.

Partner

Από την πρώτη του εμφάνιση το 1996, το Partner άλλαξε τα δεδομένα στην κατηγορία των compact επαγγελματικών van, συνδυάζοντας στιβαρή κατασκευή, μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης και υψηλά επίπεδα άνεσης στην οδήγηση. Πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε επαγγελματία, χάρη στην αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του.

Η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2008, μεγάλωσε σε διαστάσεις, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο και αυξημένη ικανότητα φόρτωσης. Παράλληλα, έγινε πιο άνετη, πιο προηγμένη τεχνολογικά και ακόμη πιο αποδοτική στον δρόμο.

Η τρίτη γενιά παρουσιάστηκε το 2018 και ανανεώθηκε ουσιαστικά το 2024. Βασισμένη στην προηγμένη πλατφόρμα EMP2, υιοθέτησε το Peugeot i-Cockpit, εναρμονιζόμενη με τη σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία των επιβατικών μοντέλων της μάρκας. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, με τη μακρύτερη έκδοση να προσφέρεται και ως Crew Van, ενώ σηματοδότησε την είσοδο της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης e-Partner, δίπλα στις εκδόσεις βενζίνης και diesel. Από το 2027 η γκάμα θα εμπλουτιστεί και με έκδοση mild hybrid.

Τριάντα χρόνια μετά την παρουσίασή του, το Partner εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας του. Η γαλλική μάρκα συνεχίζει να εξελίσσει τη γκάμα του, ανταποκρινόμενη με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών.

Το νέο Partner Active, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αποτελεί μία πιο προσιτή πρόταση, διατηρώντας όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι επαγγελματίες. Ξεχωρίζει για τη νέα διάταξη της καμπίνας, σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τόσο την οδήγηση όσο και την καθημερινή εργασία. Διαθέτει το σύστημα Flexiseat, με αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού, το οποίο διπλώνει κάθετα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αυξάνοντας τον ωφέλιμο χώρο φόρτωσης έως και κατά 0,5 m³.

Παράλληλα, η Peugeot θα παρουσιάσει το νέο Patner Pro Skill στην έκθεση IAA Transportation, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανόβερο από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε απαιτητικές συνθήκες, το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με το Construction Pack, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστασία κάτω μέρους κινητήρα και το σύστημα Grip Control με Hill Descent Assist. Επιπλέον, διατίθεται προαιρετικά με τετρακίνηση που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Dangel.

Traveller

Το Peugeot Traveller σημείωσε άμεση επιτυχία από το λανσάρισμά του το 2016. Βασισμένο στην πλατφόρμα EMP2, καθιερώθηκε γρήγορα ως σημείο αναφοράς στις μεταφορές επιβατών, χάρη στην ευελιξία, την άνεση και την αξιοπιστία του.

Διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό E-Traveller, σε δύο μήκη αμαξώματος και με πολλές διαμορφώσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και εννέα επιβάτες μαζί με τις αποσκευές τους, προσφέρει τη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα που αναζητούν οι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και οι πολυμελείς οικογένειες.

Το όχημα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως VIP shuttle στις διοργανώσεις όπου η Peugeot είναι επίσημος συνεργάτης. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται κορυφαίες εκδηλώσεις του κινηματογράφου, όπως τα Βραβεία César, τα BAFTA Film Awards, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το Alpe d’Huez International Comedy Film Festival και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (FIA World Endurance Championship, WEC).