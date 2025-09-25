Peugeot 3008: Το γαλλικό SUV συνεχίζει να γράφει ιστορία

Με κομψή σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες και μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης, το 3008 έχει καταφέρει να κερδίσει δεκάδες χιλιάδες φίλους.

Στα σημαντικότερα μοντέλα της σύγχρονης ιστορίας της Peugeot συγκαταλέγεται το 3008, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας του γαλλικού brand, οδηγώντας το σε πιο premium μονοπάτια.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το εργοστάσιο του Sochaux παρήγαγε το 200.000ό 3008, γιορτάζοντας την επιτυχή εμπορική πορεία του μοντέλου, παρουσία των Alain Favey, CEO της Peugeot, και Manuel Gentile, Διευθυντή του εργοστασίου.

Με τον τύπου fastback SUV σχεδιασμό και μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, το 3008 έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες οπαδούς. Οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν το 22% των παραχθέντων κομματιών, ενώ η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Το εργοστάσιο του Sochaux, καρδιά του γαλλικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της γαλλικήας μάρκας, για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση στo 3008, απασχολεί 6.500 άτομα σε 2,5 βάρδιες και μπορεί να παράγει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — προσαρμόζοντας την παραγωγή στην ζήτηση με μοναδική ευελιξία.

Όπως αναφέρει η Peugeot, από την πρώτη μέρα, το νέο 3008 έχει ξεχωρίσει με τη fastback σχεδίαση, τοαιωρούμενο Panoramic i-Cockpit® με την οθόνη 21 ιντσών, καθώς και την αποδοτικότητα των κινητήρων του.

Χάρη στην ευελιξία της πλατφόρμας STLA Medium, κάθε πελάτης μπορεί να βρει το επίπεδο ηλεκτροκίνησης και επιδόσεων που ταιριάζει στις ανάγκες του:

Hybrid 145 PS, το έξυπνo υβριδικό σύστημα 48V που λειτουργεί και αμιγώς ηλεκτρικά

Plug-in Hybrid 195 PS,

και 3 πλήρως ηλεκτρικές επιλογές: Peugeot e-3008 210 PS, 230 PS Long Range η οποία διακρίνεται για την αυτονομία της 325 PS Dual Motor με τετρακίνηση.



Σημειώνεται ότι η έκδοση Peugeot e-3008 230 PS Long Range μπορεί να διανύσει με μία φόρτιση 700 χλμ.