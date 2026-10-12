Αποκάλυψη για το πρωτότυπο Peugeot E-T16

Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες -ένας τοποθετημένος εμπρός και δύο πίσω- αποδίδουν συνδυασμένη ισχύ 816 ίππων.

Το νέο E-T16 Concept παρουσίασε η Peugeot στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 40ή επέτειο από τη διπλή νίκη του 205 T16 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 1985 και του 1986, ενός μοντέλου που αποτελεί σύμβολο της γαλλικής αυτοκινητικής ιστορίας.

Εξαιρετικά προηγμένο και εξελιγμένο σε συνεργασία με την Peugeot Sport, το Peugeot E-T16 Concept συνδυάζει μια άγρια παρουσία, ριζοσπαστική και avant-garde κομψότητα, εντυπωσιακές επιδόσεις (816 ίπποι, 0-300 χλμ/ώρα σε 16 δευτερόλεπτα), καθώς και τεχνολογίες αιχμής.

Το E-T16 Concept δημιουργεί τη δική του κατηγορία “Hyperhatch“, παρουσιάζοντας το ισχυρότερο Peugeot στην ιστορία, ένα αυτοκίνητο που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το πρωτότυπο 208 T16 Pikes Peak, το οποίο σημείωσε ρεκόρ στη διάσημη αμερικανική ανάβαση το 2013.

Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες του E-T16 Concept -ένας τοποθετημένος εμπρός και δύο πίσω- αποδίδουν συνδυασμένη ισχύ 816 ίππων. Η εντυπωσιακή αυτή ισχύς έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετική αναλογία βάρους/ισχύος – ιδιαίτερα για ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με έγκριση για χρήση στον δρόμο – κάτω από 2 κιλά ανά ίππο.

Η Peugeot Sport έχει ενσωματώσει στο E-T16 την τεχνογνωσία και την καλύτερη τεχνολογία της. Σε συνδυασμό με το σύστημα Torque Vectoring, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τους τρεις κινητήρες κατανέμει τη ροπή σε πραγματικό χρόνο, τόσο μεταξύ των δύο πίσω τροχών όσο και μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης.

Διατίθενται τρία προγράμματα οδήγησης, τα οποία προσαρμόζουν την απόδοση της ισχύος, την κατανομή της ροπής και τις ρυθμίσεις της ανάρτησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα Track, για ακραία οδήγηση χωρίς περιορισμούς. Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα πλήρους παραμετροποίησης από τον οδηγό.

Κινούμενο στα όριά του, το E-T16 Concept μπορεί να βασιστεί στα τέσσερα δισκόφρενα διαμέτρου 380 χιλιοστών, στο κάθετα τοποθετημένο υδραυλικό χειρόφρενο -όπως και στα αυτοκίνητα ράλι- καθώς και στα υπερμεγέθη ελαστικά Michelin (275 χιλιοστά εμπρός και 315 χιλιοστά πίσω).

Εμπνευσμένο από το τιμόνι του Peugeot 9X8 που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA, το τιμόνι Hypersquare του E-T16 επιδεικνύει την προσαρμοστικότητα της νέας τεχνολογίας steer-by-wire, η οποία εδώ είναι προσανατολισμένη στις επιδόσεις και ενσωματώνει μια διαμορφώσιμη κεντρική οθόνη που δείχνει βασικές πληροφορίες όπως η ταχύτητα και το γυρολόγιο, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Η εξαιρετική εργονομία του Hypersquare, που επιτρέπει την πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες με μια απλή κίνηση του δακτύλου, αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη στη σπορ οδήγηση. Σε συνδυασμό με το ειδικά ρυθμισμένο σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, το Hypersquare προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και ευελιξία.

Χάρη στους 816 ίππους, την εξαιρετική αναλογία βάρους/ισχύος και το σύστημα κίνησης που έχει εξελιχθεί με επίκεντρο τις επιδόσεις, το E-T16 Concept προσφέρει εκπληκτική επιτάχυνση: τα 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνονται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ για τα 0-300 χλμ/ώρα απαιτούνται μόλις 16 δευτερόλεπτα.

Η αρχιτεκτονική 800 V, σε συνδυασμό με μπαταρία 85 kWh, εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας αυτονομία έως 400 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και φόρτιση από 10% έως 80% σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Eξωτερική σχεδίαση

Το σημαντικότερο στοιχείο της εξωτερικής σχεδίασης είναι μια εντελώς νέα ερμηνεία της εμβληματικής φωτεινής υπογραφής των τριών νυχιών της Peugeot, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Επανασχεδιασμένα σε οριζόντια διάταξη, τα τρία δυναμικά νύχια σχηματίζονται από τρεις μακριές και λεπτές φωτεινές λωρίδες που πλαισιώνουν ένα φωτιζόμενο σήμα Peugeot, επαναβεβαιώνοντας την ταυτότητα της μάρκας.

Το E-T16 Concept επιβάλλει την μυώδη παρουσία του μέσα από μια σειρά σχεδιαστικών και αεροδυναμικών στοιχείων: έντονα διογκωμένους θόλους τροχών, ένα επιθετικά σμιλεμένο καπό με δύο μεγάλες εξόδους αέρα, εμπρός προφυλακτήρα με τρεις υπερμεγέθεις εισαγωγές αέρα, απαγωγούς αέρα πίσω από τους εμπρός τροχούς και έναν πίσω απαγωγό αέρα στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ο οποίος ενσωματώνει διπλό αεροδυναμικό διαχύτη με δύο ρυθμιζόμενα πτερύγια για την παραγωγή πρόσθετης κάθετης δύναμης (downforce). Το σύνολο ολοκληρώνεται από μια μεγάλη πίσω αεροτομή με χαρακτηριστική σχεδίαση «cat-ear», που αποτελεί μια ξεχωριστή σχεδιαστική υπογραφή της Peugeot.

Οι λάτρεις της μάρκας θα εκτιμήσουν αρκετές ακόμη, πιο διακριτικές, αναφορές στο θρυλικό 205 T16: το ματ γκρι χρώμα αμαξώματος Winchester Matte Grey, που προσεγγίζει στενά την αρχική γκρι απόχρωση, τις ασημί ζάντες με φινίρισμα microblasted και ένθετα στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και την εντυπωσιακή κόκκινη φωτιζόμενη γραμμή που διατρέχει ολόκληρο το αυτοκίνητο, παραπέμποντας στη λεπτή κόκκινη γραμμή του 205 T16.

Η καμπίνα

Η καμπίνα του E-T16 προσφέρει μια πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του μελλοντικού E-208, μέσα σε ένα εξαιρετικά σπορ και αποκλειστικό περιβάλλον.

Το E-T16 παρουσιάζει την επόμενη γενιά του Peugeot i-Cockpit, πλήρως ψηφιακή και με ενσωματωμένο το τιμόνι Hypersquare.

Η μεγάλη, εξαιρετικά λεπτή πανοραμική οθόνη HD 21 ιντσών, απαλά κυρτή στο πνεύμα των αντίστοιχων οθονών των Peugeot 3008 και 5008, είναι τοποθετημένη στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Πιστή στη σχεδιαστική φιλοσοφία εσωτερικών χώρων της Peugeot, με επίκεντρο τον οδηγό αλλά ταυτόχρονα ανοιχτή προς την πλευρά του συνοδηγού, η καμπίνα έχει προσαρμοστεί στον εξαιρετικά σπορ χαρακτήρα του E-T16 Concept. Ανθρακονήματα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, ειδικό δικτυωτό ύφασμα, από τα πεντάλ μέχρι την κονσόλα οροφής, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την καμπίνα.

Τα μπάκετ καθίσματα συνδυάζουν design και άνεση, παρέχοντας ιδανική στήριξη ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες οδήγησης. Διαμορφωμένα σε ένα κέλυφος από ανθρακονήματα που συνδέεται κομψά με την κεντρική κονσόλα, συγκρατούν σταθερά τη λεκάνη των επιβατών και προσφέρουν εντυπωσιακή πλευρική στήριξη στο ύψος των ώμων.

To κόκκινο χρώμα βρίσκεται στο επίκεντρο του E-T16. Η επένδυση της οροφής, από ειδικό κόκκινο δικτυωτό ύφασμα που σταδιακά μεταβαίνει στο μαύρο, παραπέμπει στην κόκκινη μοκέτα του νέου E-208 GTi.

Το κόκκινο εμφανίζεται επίσης στο σωληνωτό roll cage, το οποίο αποκαλύπτεται με εντυπωσιακό τρόπο όταν ανασηκώνεται ολόκληρο το πίσω τμήμα του E-T16 Concept. Οι μπαταρίες λιθίου, νικελίου και μαγγανίου που χρησιμοποιούνται στο E-T16 Concept προσφέρουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντάς τους να αποθηκεύουν τη μέγιστη δυνατή ενέργεια σε περιορισμένο χώρο και με ελεγχόμενο βάρος, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας.