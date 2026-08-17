Peugeot: Ετοιμάζει έκδοση 24 Hours Le Mans για 5 δημοφιλή μοντέλα

Η Peugeot ανακοίνωσε πως τα 208, 308, 408, 3008 και 5008 θα γίνουν διαθέσιμα σε νέα έκδοση 24 Hours of Le Mans.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη της συμμετοχή στον θρυλικό αγώνα αντοχής του Le Mans, η Peugeot ανακοίνωσε μια αποκλειστική συνεργασία με τη διοργάνωση για τη δημιουργία της ειδικής έκδοσης «24 Hours Le Mans edition».

Η έκδοση αυτή θα είναι διαθέσιμη σε πέντε δημοφιλή μοντέλα της γαλλικής μάρκας, και συγκεκριμένα στα 208, 308, 408, 3008 και 5008.

Σε χρώματα Le Mans

Όλα τα αυτοκίνητα αυτής της ειδικής σειράς θα βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GT που συνδυάζεται με πλούσιο εξοπλισμό, premium επενδύσεις στο εσωτερικό και πολλές σπορ πινελιές. Σχεδιαστικά, τα πέντε αυτοκίνητα θα ξεχωρίζουν από έναν μοναδικό χρωματικό συνδυασμό που θα παντρεύει το βαθύ, κομψό μαύρο με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα του Le Mans, τονίζοντας τον σπορ χαρακτήρα τους.

Διαθέσιμα με διαφορετικούς κινητήρες

Η Peugeot σκοπεύει να προσφέρει τη συγκεκριμένη έκδοση με μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων, ώστε κάθε αγοραστής να επιλέξει την τεχνολογία που του ταιριάζει.

Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και η σύνθεση της γκάμας των κινητήρων θα επιβεβαιωθούν επίσημα όσο πλησιάζουμε στο εμπορικό λανσάρισμα, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου αγώνα 24 Hours of Le Mans.