Peugeot RCZ Vision: Ηλεκτρικό κουπέ με 500 ίππους και αυτονομία 600 χλμ.

Tο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί από το 10% στο 80% σε μόλις 10 λεπτά.

Στην ιδέα των σπορ κουπέ επιστρέφει η Peugeot με το πρωτότυπο RCZ Vision, μετά την παρουσίασή του στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026.

Το Peugeot RCZ Vision ενσωματώνει τις τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για τα μελλοντικά μοντέλα της Peugeot και είναι βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική που αξιοποιεί την πλατφόρμα STLA One και συνδυάζοντας μια μπαταρία στερεάς κατάστασης, η οποία έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Factorial Energy, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 V.

Με ισχύ 500 ίππων, αυτονομία έως 600 χλμ. και κατανάλωση ενέργειας μόλις 11,5 kWh/100 χλμ., το RCZ Vision αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα με την απόλυτη οδηγική απόλαυση.

Το Peugeot RCZ Vision παρουσιάζει τη μελλοντική γενιά του Peugeot i-Cockpit, συνδυάζοντας το σύστημα διεύθυνσης Hypersquare με διαφανείς οθόνες Micro LED.

Ακριβώς πάνω από το Hypersquare, μια διαφανής οθόνη προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, χωρίς να αποσπά την προσοχή του και προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες εξατομίκευσης. Η κεντρική αιωρούμενη οθόνη, με κατακόρυφο προσανατολισμό και ελαφριά κλίση προς τον οδηγό για βέλτιστη εργονομία, παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, καθώς και της πλοήγησης.

Οι διαφανείς οθόνες Micro LED αποτελούν μια καινοτομία της Peugeot που προσφέρει στον οδηγό μια πρωτόγνωρη ελευθερία: τη δυνατότητα να διαμορφώνει την προβολή και τη ροή των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του, ακόμη και να αποσυνδέεται σχεδόν πλήρως από αυτές.

H κεντρική οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως. Χάρη στη διαφανή κατασκευή της, σχεδόν εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο, απαλλάσσοντας το ταμπλό από κάθε περιττό οπτικό στοιχείο και δημιουργώντας μια πιο καθαρή αισθητική. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι οπτικοί περισπασμοί και ο οδηγός μπορεί να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο, ενώ οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην οθόνη πάνω από το Hypersquare.

Το Peugeot RCZ Vision αναδεικνύει τις τεχνολογίες «X-by-Wire» της Peugeot, οι οποίες αντικαθιστούν τις φυσικές μηχανικές συνδέσεις με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, βελτιστοποιώντας την ευελιξία, την ακρίβεια και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προς όφελος της οδηγικής απόλαυσης.

Ο συνδυασμός του Hypersquare με την τεχνολογία Steer-by-Wire προσφέρει μια νέα εμπειρία οδήγησης, πιο διαισθητική και άμεση. Δεν υπάρχει πλέον καμία μορφή μηχανικής σύνδεσης μεταξύ του χειριστηρίου διεύθυνσης και των τροχών: η λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης είναι πλέον 100% ηλεκτρονική. Πέρα από τη συμβατική υποβοήθηση, το σύστημα καινοτομεί προσαρμόζοντας τη σχέση μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Σε χαμηλές ταχύτητες, το Hypersquare και το Steer-by-Wire κάνουν κάθε ελιγμό γρήγορο και εύκολο, χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να μετακινήσει τα χέρια του ή να κάνει πολλές στροφές στο τιμόνι (η μέγιστη περιστροφή είναι ελαφρώς μικρότερη από μία πλήρη στροφή, σε σύγκριση με 3 στροφές για ένα συμβατικό τιμόνι). Σε υψηλότερες ταχύτητες, η σχέση διεύθυνσης μειώνεται για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα. Παράλληλα, αυτή η τεχνολογία δεν μεταφέρει στο τιμόνι τους ανεπιθύμητους κραδασμούς που προκαλούνται από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, προσφέροντας εξαιρετική οδηγική άνεση σε όλες τις συνθήκες.

Το Peugeot RCZ Vision είναι επίσης το πρώτο μοντέλο Peugeot που διαθέτει τεχνολογία Brake-by-Wire. Συμπληρωματικά προς το Steer-by-Wire, το Brake-by-Wire αντικαθιστά την υδραυλική σύνδεση μεταξύ του πεντάλ και των φρένων με ηλεκτρονικό έλεγχο. Αυτό επιτρέπει ακριβέστερη ρύθμιση της δύναμης πέδησης και απρόσκοπτη ενσωμάτωση της αναγεννητικής πέδησης, συμβάλλοντας έτσι στη μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ενίσχυση της οδηγικής απόλαυσης.

Το Peugeot RCZ Vision εισάγει επίσης τον οδηγό στον κόσμο της αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2++. Διαθέσιμη κατόπιν επιλογής του οδηγού, τόσο στην πόλη όσο και στον ανοιχτό δρόμο, η λειτουργία hands-free καθιστά τις μετακινήσεις πιο ομαλές, χωρίς να περιορίζει την οδηγική απόλαυση.

Το Peugeot RCZ Vision βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική που αξιοποιεί την πλατφόρμα STLA One, μια αρθρωτή πλατφόρμα επόμενης γενιάς, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τις μελλοντικές τεχνολογίες της μάρκας και ιδιαίτερα τα συστήματα X-by-Wire. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική της στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας, στην επιτάχυνση των κύκλων εξέλιξης και στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό της και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών / μπαταριών. Παράλληλα, η αρθρωτή κατασκευή διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτημάτων στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Eπιπλέον, παρουσιάζει μια μπαταρία στερεάς κατάστασης (solid-state), μια τεχνολογία που διευρύνει τα όρια της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητά της επιτρέπει την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρότερο όγκο, προς όφελος τόσο της αυτονομίας όσο και των συμπαγών διαστάσεων της μπαταρίας.

Τα στοιχεία στερεάς κατάστασης, που έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Factorial Energy, έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις επιδόσεων του Peugeot RCZ Vision, προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες φόρτισης και παροχής ισχύος.

Η συγκεκριμένη μπαταρία αξιοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 V, μια τεχνολογία υψηλής τάσης που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη φόρτιση και να απλοποιεί την εμπειρία του χρήστη. Χάρη σε αυτή, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί από το 10% στο 80% σε μόλις 10 λεπτά.

Αντλώντας έμπνευση από τη γαλλική κληρονομιά της μάρκας, αλλά με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Peugeot RCZ Vision αποτελεί την πρώτη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Feline Future», η οποία θα διαμορφώσει τα μελλοντικά μοντέλα της Peugeot.

Το Peugeot RCZ Vision είναι ένα μυώδες αλλά ταυτόχρονα ισορροπημένο σύνολο. Οι ώμοι του είναι ευδιάκριτα τονισμένοι τόσο εμπρός όσο και πίσω, ενώ οι πλευρικές επιφάνειες διαθέτουν βαθιές ανάγλυφες γραμμές, χωρίς να χάνουν τον απαλό και στρογγυλεμένο χαρακτήρα τους. Η αντίθεση ανάμεσα στη λεπτή, διαφανή καμπίνα, μια πραγματική γυάλινη «φούσκα», και στο φαρδύ, σμιλεμένο αμάξωμα ενισχύει την αιλουροειδή παρουσία του RCZ Vision στον δρόμο.

Το RCZ Vision υιοθετεί τη νέα φωτεινή υπογραφή της Peugeot, επανερμηνεύοντας τις εμβληματικές τρεις νυχιές της μάρκας. Εξαιρετικά λεπτές και τοποθετημένες οριζόντια, με μια σύγχρονη και έντονα τεχνολογική προσέγγιση, χαρίζουν στο αυτοκίνητο μοναδική παρουσία και χαρακτήρα.

Στο εμπρός μέρος, οι τρεις οριζόντιες φωτεινές νυχιές συνοδεύονται από έναν εξαιρετικά συμπαγή προβολέα Thin Lens LED, που σχηματίζει το βλέμμα του Λιονταριού. Το RCZ Vision ξεχωρίζει επίσης χάρη στο φωτιζόμενο έμβλημα, το εντυπωσιακό μικροδιάτρητο γραφικό «RCZ» που εκτείνεται κατά μήκος του προφυλακτήρα και τις γενναιόδωρες εισαγωγές αέρα, με γρίλιες που αποτελούνται από μικροσκοπικά ανάγλυφα μοτίβα «RCZ». Η προσοχή στη λεπτομέρεια φτάνει στα άκρα.

Στο πίσω μέρος, οι τρεις οριζόντιες νυχιές ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού, εξασφαλίζοντας μια πλήρως ενοποιημένη σχεδίαση. Τίποτα δεν διαταράσσει την αισθητική ρευστότητα: η ενεργή αεροτομή, όπως και στο αρχικό RCZ, παραμένει αόρατη όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και αναπτύσσεται μόνο κατά την οδήγηση, βελτιστοποιώντας την αεροδυναμική απόδοση.

Η χαρακτηριστική οροφή «double bubble» και τα εντυπωσιακά τόξα της καμπίνας αποτίουν επίσης φόρο τιμής στο αρχικό RCZ. Στο Peugeot RCZ Vision, η αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσει ακόμη περισσότερο την ιδέα της γυάλινης «φούσκας», η οποία εκτείνεται από το καπό έως το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το εμβληματικό προφίλ διπλής καμπύλης τονίζεται ακόμη περισσότερο, με στόχο τη βελτιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου για τους πίσω επιβάτες. Τα χαρακτηριστικά τόξα επανερμηνεύονται με σύγχρονο τρόπο. Είναι λεπτότερα και μοιάζουν να αιωρούνται, προσδίδοντας οπτική ελαφρότητα στη σχεδίαση. Στο πλαίσιο μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης, το συμπαγές αλουμίνιο έχει αντικατασταθεί από βαφή που περιέχει ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Για τους τροχούς του RCZ Vision, η Peugeot επιστρέφει σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές ενός σπορ αυτοκινήτου: το χαμηλό βάρος. Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου, διαμέτρου 21 ιντσών εμπρός και 22 ιντσών πίσω, διαθέτουν ακτινωτή σχεδίαση, ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της μάρκας. Οι γνώστες θα εκτιμήσουν τις μικρές τριγωνικές λεπτομέρειες στην περιφέρεια των ζαντών, μια διακριτική αναφορά στις αντίστοιχες λεπτομέρειες των τροχών της πρώτης γενιάς του Peugeot RCZ.

Η επιδίωξη χαμηλού βάρους και υψηλής αποδοτικότητας μέσω της σχεδίασης επεκτείνεται σε ολόκληρο το αυτοκίνητο. Η έντονα σμιλεμένη, εξαιρετικά κομψή και χαμηλή σιλουέτα του PEUGEOT RCZ Vision επωφελείται ιδιαίτερα από την εξαιρετικά λεπτή μπαταρία, πάχους μόλις 110 χλστ. Η αεροδυναμική, η βελτιστοποίηση του βάρους και η ηλεκτρική αρχιτεκτονική συμβάλλουν στον στόχο επίτευξης κατανάλωσης ενέργειας μόλις 11,5 kWh/100 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP (τιμή προς επιβεβαίωση).

Το σμιλεμένο ταμπλό είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα τεχνικά εξαρτήματα που φιλοξενεί, χωρίς περιττούς όγκους, βελτιστοποιώντας έτσι τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό. Η προσέγγιση αυτή φτάνει στα άκρα: οι αεραγωγοί είναι κινητοί και μπορούν να εξαφανίζονται μέσα στο ταμπλό όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η κομψή αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συγκεντρώνει πολλά φυσικά χειριστήρια – προγράμματα οδήγησης, κλιματισμό και πολλά άλλα – κατασκευασμένα από αλουμίνιο και τοποθετημένα σε μια εντυπωσιακή επιφάνεια από σατινέ γυαλί, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την πρακτικότητα.

Τα καθίσματα, εντυπωσιακά και καινοτόμα, δημιουργούν μια αυθεντική ατμόσφαιρα Grand Touring, προσφέροντας εξαιρετική άνεση και στήριξη. Η ασύμμετρη αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζει ενισχυμένη στήριξη προς το κέντρο του αυτοκινήτου, τόσο για τη βελτίωση της πλευρικής συγκράτησης όσο και για την προστασία της αιωρούμενης κεντρικής οθόνης. Οι πλάτες των καθισμάτων διαθέτουν ανοιχτά τμήματα, ώστε να μειώνεται το βάρος χωρίς να επηρεάζεται η άνεση των επιβατών.

Πιστό στο πνεύμα των GT, το RCZ Vision διαθέτει μια καμπίνα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τέσσερις επιβάτες. Η πρόσβαση στα πίσω καθίσματα είναι εύκολη, ενώ δύο ενήλικες μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλώνονται, αυξάνοντας τον διαθέσιμο χώρο αποσκευών.

Η έμπνευση από τον κόσμο του Grand Touring αποτυπώνεται και στα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την καμπίνα του Peugeot RCZ Vision. Το εσωτερικό επενδύεται με Alcantara και ένα καινοτόμο ανακυκλωμένο δέρμα, το οποίο περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, σε φωτεινές γαλάζιες αποχρώσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ευρυχωρίας.