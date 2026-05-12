Πιέσεις προς Τραμπ: «Μην επιτρέψεις τα κινεζικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ»

Κραυγή αγωνίας υψώνουν η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ.

Η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην με αμερικανική αγορά αυτοκινήτου.

Πρόσφατα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίο» το ενδεχόμενο κινεζικών επενδύσεων για την κατασκευή εργοστασίων επί αμερικανικού εδάφους, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αυτοκινητoβιομηχανίες τις χώρας που έχουν «παραδειγματιστεί» από τους ταχύτατους ρυθμούς επέλασης της ασιατικής χώρας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, βουλευτές και από τα δύο κόμματα, με επικεφαλής την Δημοκρατική Ελίσα Σλότκιν και τον Ρεπουμπλικάνο Μπέρνι Μορένο, έστειλαν σαφές μήνυμα: «Μην κάνετε μια κακή συμφωνία».

Οι πολέμιοι της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, απολαμβάνοντας απεριόριστη κρατική στήριξη, θα μπορούσαν να «ισοπεδώσουν» τον εγχώριο ανταγωνισμό με τιμές που οι αμερικανικές εταιρείες αδυνατούν να ακολουθήσουν. Ενδεικτικά, το ηλεκτρικό Geely EX2 διατίθεται στο Μεξικό για περίπου 22.700 δολάρια, τιμή σχεδόν υποδιπλάσια από το φθηνότερο Tesla Model 3 στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Σλότκιν μαζί με τον Μορένο προώθησαν ένα διακομματικό νομοσχέδιο, με στόχο την απαγόρευση των κινεζικών οχημάτων λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων.

Όπως επισημαίνουν οι επικριτές της εισόδου των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ «κάθε όχημα στους αμερικανικούς δρόμους αποτελεί μια κινούμενη συσκευή συλλογής δεδομένων, καταγράφοντας πληροφορίες για την τοποθεσία, τις μετακινήσεις, τους ανθρώπους και τις υποδομές σε πραγματικό χρόνο, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα κινεζικά οχήματα ή εξαρτήματα να αποτελούν μέρος αυτού του συστήματος».

Με πληροφορίες από Reuters