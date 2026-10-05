Πήρε ένα Golf GTI και το έκανε αυτόνομο χλοοκοπτικό (+video)

Η μοναδική αυτή κατασκευή διαθέτει αμαξώμα από τρισδιάστατα εκτυπωμένα πάνελ, που αναπαράγουν την τετραγωνισμένη σχεδίαση της δεύτερης γενιάς του VW Golf.

Όταν η νοσταλγία συναντά την έξυπνη μηχανική, οι δουλειές στον κήπο μπορούν να γίνουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Με αφορμή την αγάπη του για το VW Golf MK2 του πατέρα του, ο Γερμανός YouTuber Nils, από το Project Hunter, κατασκεύασε από το μηδέν ένα αυτόνομο ρομποτικό χλοοκοπτικό, σχεδιασμένο να θυμίζει το κλασικό αυτοκίνητο του ’80.

Η μοναδική αυτή κατασκευή διαθέτει αμαξώμα από τρισδιάστατα εκτυπωμένα πάνελ, που αναπαράγουν την τετραγωνισμένη σχεδίαση της δεύτερης γενιάς του VW Golf.

Η μαύρη μάσκα, τα στρογγυλά φανάρια, ο σπορ προφυλακτήρας, τα φουσκωμένα φτερά, οι ζάντες τύπου BBS και τα λειτουργικά πίσω φώτα αποτελούν φόρο τιμής στο αυθεντικό Golf GTI.

Σύμφωνα με τον Nils, για την ολοκλήρωση του αμαξώματος χρειάστηκαν περισσότερες από 100 ώρες εκτύπωσης. Κάτω από το περίβλημα εμπνευσμένο από το GTI βρίσκεται ένα αλουμινένιο πλαίσιο, καθώς και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για το κούρεμα του γκαζόν και τον εντοπισμό εμποδίων.

Το καπό ανοίγει, παρέχοντας πρόσβαση στον μηχανισμό κοπής. Αυτός χρησιμοποιεί έναν brushless κινητήρα από drone, ο οποίος κινεί έναν κοχλιοφόρο άξονα μέσα από δύο ρουλεμάν, για την κίνηση ενός δίσκου κοπής με ρυθμιζόμενο ύψος.

Παρότι αυτός ο μηχανισμός κάνει τη δουλειά του, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της κατασκευής είναι η αυτόνομη λειτουργία της.

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό διαθέτει τέσσερις αισθητήρες υπερήχων και διακόπτες επαφής στους προφυλακτήρες, ώστε να εντοπίζει εμπόδια και να αποτρέπει πιθανές ζημιές. Διαθέτει επίσης αισθητήρα ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος ανιχνεύει απότομες αυξήσεις στην κατανάλωση και ενεργοποιεί διακοπή έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, μπορεί να εντοπίζει μικρά ζώα, όπως σκαντζόχοιρους, χάρη σε έναν αισθητήρα θερμικής απεικόνισης σε συνδυασμό με μια μήτρα LED, ενεργοποιώντας τα φρένα προτού προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη.

Το τρίτροχο όχημα μπορεί να ελέγχεται από απόσταση μέσω εφαρμογής για smartphone, η οποία προσφέρει ζωντανή εικόνα από την κάμερα, ρυθμίσεις ταχύτητας, παρακολούθηση της μπαταρίας, καθώς και διακόπτες για τα φώτα και την κόρνα.

Ο Nils αποκάλυψε ότι, παρά τα αρχικά προβλήματα στο λογισμικό, το GTI του έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 70 ώρες λειτουργίας, καλύπτοντας 60 χιλιόμετρα αυτόνομης κίνησης κατά τη συντήρηση του γκαζόν.

Το project τράβηξε την προσοχή και της ίδιας της Volkswagen, η οποία έστειλε στον Nils ένα αυθεντικό σήμα μάσκας GTI για να ολοκληρώσει την κατασκευή.

Η αυτοκινητοβιομηχανία κοινοποίησε την κατασκευή στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, συνοδεύοντάς την από το εξής σχόλιο:

«Μετατρέποντας τον κήπο σας σε γήπεδο γκολφ – με τον τρόπο της GTI. Ο @theprojecthunter δημιούργησε πιθανότατα το πιο cool χλοοκοπτικό που θα δείτε ποτέ!».