Πήρε φορτηγό χωρίς δίπλωμα και τον κυνηγούσε η αστυνομία (+video)

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν πρόκειται για το είδος του φορτηγού που η αστυνομία μπορεί απλώς να ακινητοποιήσει χτυπώντας το στο πλάι ή εγκλωβίζοντάς το.

Tο να προσπαθήσει κανείς να ξεφύγει από την αστυνομία δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Και ειδικά όταν κάτι τέτοιο γίνεται πίσω από το τιμόνι ενός τεράστιου και σχετικά δύσχρηστου φορτηγού μεταφοράς φορτίων.

Προφανώς, αυτά δεν ήταν τα μόνα δύο λάθη που έκανε πρόσφατα ένας νεαρός άνδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατάφερε να τα κάνει όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα δεν είχε ούτε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ούτε ασφάλιση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταδίωξη ξεκίνησε στο Cuddington στις 10 Αυγούστου, όταν ο αστυνομικός PC Michael Clark επιχείρησε να σταματήσει τον Leuan Griffiths. Αντί να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, ο 21χρονος, σύμφωνα με τις αναφορές, ανέπτυξε ταχύτητα με το φορτηγό που είχε αγοράσει, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε την κατάλληλη άδεια οδήγησης ή ασφάλιση. Τα πράγματα πήραν γρήγορα άσχημη τροπή.

Ο Griffiths οδήγησε τους αστυνομικούς μέσα από τις περιοχές Weaverham, Sandiway και Davenham, προτού τελικά κατευθυνθεί προς το Whitchurch. Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με την αστυνομία, έφτασε τα 122 χλμ/ώρα σε ζώνη με όριο τα 80 χλμ/ώρα και, ίσως ακόμη πιο επικίνδυνα, τα 90 χλμ/ώρα σε ζώνη με όριο τα 32 χλμ/ώρα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Cheshire δείχνει πόσο επικίνδυνα έγιναν τα πράγματα. Ο Griffiths φαίνεται να προσπερνά άλλα οχήματα αφήνοντας εντυπωσιακά μικρό περιθώριο, να στριμώχνει το μεγάλο φορτηγό σε δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για ένα όχημα τέτοιου μεγέθους και να θέτει επανειλημμένα σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και άλλους οδηγούς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν πρόκειται για το είδος του φορτηγού που η αστυνομία μπορεί απλώς να ακινητοποιήσει χτυπώντας το στο πλάι ή εγκλωβίζοντάς το. Στις ταχύτητες που έφτασε ο Griffiths, οποιαδήποτε απόπειρα ακινητοποίησής του θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε καταστροφή.

Τελικά, ο Griffiths έφτασε στο Whitchurch, όπου προφανώς θεώρησε ότι η εγκατάλειψη του φορτηγού ήταν η καλύτερη επιλογή που του είχε απομείνει. Πήδηξε έξω και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Ο PC Clark περιέγραψε την καταδίωξη ως ένα από τα χειρότερα παραδείγματα οδήγησης που είχε δει και πρόσθεσε ότι ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός πως κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Griffiths καταδικάστηκε πλέον σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή για δύο χρόνια. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια, διατάχθηκε να πραγματοποιήσει 200 ώρες μη αμειβόμενης κοινωφελούς εργασίας και, προκειμένου να αποκτήσει άδεια οδήγησης στο μέλλον, θα πρέπει να περάσει μια διευρυμένη εξέταση οδήγησης.