Pirelli: Επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ

Η επένδυση θα ξεκινήσει το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2033, αυξάνοντας σταδιακά την παραγωγική δυναμικότητα στις ΗΠΑ, σε περίπου 6 εκατομμύρια ελαστικά αυτοκινήτων ετησίως.

Η Pirelli ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση στις HΠΑ. Η ιταλική εταιρεία ελαστικών ενέκρινε επένδυση ύψους περίπου 1,05 δισ. ευρώ στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια, με στόχο τη σημαντική αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία περίπου 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η επέκταση θα ξεκινήσει το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2033, αυξάνοντας σταδιακά την παραγωγική δυναμικότητα της εγκατάστασης σε περίπου 6 εκατομμύρια ελαστικά αυτοκινήτων ετησίως.

Η κίνηση αυτή είναι σημαντική όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής. Η Pirelli δεν σχεδιάζει να κατασκευάζει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο συμβατικά ελαστικά μαζικής παραγωγής. Αντίθετα, θα επικεντρωθεί σε premium προϊόντα με έμφαση στην τεχνολογία. Πρόκειται για μια επιλογή που έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του υψηλού κόστους εργασίας στις ΗΠΑ.

Υπάρχει, παράλληλα, και ένας προφανής επιχειρηματικός λόγος πίσω από τη συγκεκριμένη επένδυση. Σύμφωνα με την Pirelli, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για αυτό που η εταιρεία χαρακτηρίζει ελαστικά «Υψηλής Αξίας», αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% του παγκόσμιου όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία

Με άλλα λόγια, η επένδυση θα επιτρέψει στην Pirelli να περιορίσει την έκθεσή της στους δασμούς, παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Σε δύο φάσεις

Αρχικά, η Pirelli θα επεκτείνει την αυτοματοποιημένη παραγωγή με τη χρήση της πιο σύγχρονης εκδοχής του Modular Integrated Robotized System, γνωστού ως MIRS. Η παραγωγική δυναμικότητα της συγκεκριμένης μονάδας θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2028 και τελικά θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια ελαστικά ετησίως.

Στη συνέχεια, η εταιρεία θα προσθέσει μια ξεχωριστή, πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα συμβατικής παραγωγής, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει επιπλέον 3 εκατομμύρια ελαστικά κάθε χρόνο.

Οι δύο μονάδες θα αυξήσουν συνολικά την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου σε περίπου 6 εκατομμύρια ελαστικά ετησίως.

Η επέκταση θα προσφέρει επίσης στην Pirelli σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα εντός των ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές τους επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να περιορίσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους πιο κοντά στους πελάτες τους.

Η Pirelli επικαλέστηκε συγκεκριμένα την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη στρατηγική της «local-for-local», δηλαδή της παραγωγής τοπικά για την εξυπηρέτηση της εκάστοτε αγοράς, ως βασικούς λόγους για την επένδυση.

Τεχνολογία Cyber Tyre

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί η τεχνολογία Cyber Tyre.

Το σύστημα ενσωματώνει αισθητήρες στο ίδιο το ελαστικό. Οι αισθητήρες συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του, όπως την πίεση του αέρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το ελαστικό αλληλεπιδρά με το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Pirelli, η τεχνολογία μπορεί ακόμη και να βοηθήσει ένα αυτοκίνητο να εντοπίσει την υδρολίσθηση πριν αυτή εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν ήταν νόμιμο να διατίθεται στην αμερικανική αγορά.