Pirelli P Zero – Παρουσιάστηκε η πέμπτη γενιά

Η Pirelli παρουσίασε την πέμπτη γενιά της εμβληματικής σειράς ελαστικών P Zero.

Οι καινοτομίες σε αυτό το P Zero επιτεύχθηκαν με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Συνδυάζοντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με αλγορίθμους σχεδιασμένους από την Pirelli, οι μηχανικοί έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας δημιούργησαν νέες λύσεις που πηγάζουν από την αυξημένη κατανόηση της δυναμικής των επιδόσεων των ελαστικών. Οι εικονικές δοκιμές πρωτοτύπων έπαιξαν επίσης βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μειώνοντας το χρόνο ανάπτυξης και βελτιστοποιώντας τους πόρους. Το P Zero έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα: Βελτιωμένη οδική συμπεριφορά, που αναδείχθηκε από δοκιμές σε πίστα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και μειωμένες αποστάσεις πέδησης. Το νέο ελαστικό έχει βαθμολογηθεί με «Α» στην ευρωπαϊκή ετικέτα πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

Η στρατηγική ανάπτυξης επικεντρώθηκε στη δομή του ελαστικού και στο σχεδιασμό του πέλματος. Το τελευταίο βελτιστοποιήθηκε μέσω αναβαθμίσεων στις αυλακώσεις και την επιφάνεια επαφής, για να βελτιωθεί η πρόσφυση στις στροφές. Μια πιο ισορροπημένη επιφάνεια επαφής βελτιώνει τις επιδόσεις πέδησης και τον ρυθμό φθοράς, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Το νέο P Zero διαθέτει επίσης νέα γραφικά με σήμανση στο πλευρικό τοίχωμα.

Το ελαστικό P Zero πέμπτης γενιάς διατίθεται σε μεγέθη από 18 έως 23 ίντσες, με περισσότερες από 50 εκδόσεις του να είναι ήδη διαθέσιμες. Αυτά βρίσκονται παράλληλα με τα άλλα ελαστικά της οικογένειας P Zero για να καλύψουν την αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος της νέας γκάμας διαθέτει τεχνολογίες της Pirelli (όπως το Elect, ένα τεχνολογικό πακέτο για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα), υιοθετώντας λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για να διαχειρίζονται υψηλή ροπή και να μειώνουν το θόρυβο.

Οι μηχανικοί της Pirelli εργάζονται ήδη για τον εξοπλισμό δεκάδων αυτοκινήτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα, με συγκεκριμένες εκδόσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για μοντέλα όπως τα Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5 και M5 Touring, Mercedes GLE και GLS, Lucid Gravity, Polestar 4, Nio ET9 και Xiaomi SU7. Τα τελευταία 40 χρόνια, περισσότερες από 3.000 ειδικές εκδόσεις της P Zero έχουν δημιουργηθεί για αυτοκίνητα όπως η Ferrari F40, η Lamborghini Aventador, η McLaren P1, τα Pagani, η Aston Martin V12 Vantage και η Porsche 911, καθώς και για δεκάδες άλλα μοντέλα από εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Jaguar Land Rover και η Mercedes.