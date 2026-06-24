Πιστό στην υβριδική τεχνολογία το επόμενο Nissan Qashqai

Η επόμενη γενιά του επιτυχημένου οικογενειακού SUV θα κληρονομήσει την τεχνολογία e-POWER.

Το Nissan Qashqai αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ για πολλούς ίδρυσε την κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Τα τελευταία χρόνια, το ιαπωνικό C-SUV σταδιοδρομεί με την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e-POWER, την οποία θα κληρονομήσει και η νέα γενιά του μοντέλου, όπως ανακοίνωσε η Nissan.

«Το Nissan Qashqai, ένα από τα παγκόσμια best-seller της Nissan, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στα υβριδικά συστήματα κίνησης. To νέο Qashqai, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, θα προσφέρεται με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας e-Power της Nissan», εξηγεί η ιαπωνική μάρκα, ενώ προσθέτει:

«Με αυτόν τον τρόπο, το Qashqai θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Nissan, παραμένοντας σταθερός πυλώνας στην πορεία της μάρκας προς το μέλλον της κινητικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι το Nissan e-POWER αποτελεί μια βραβευμένη υβριδική τεχνολογία στην οποία ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται μόνο από έναν ηλεκτροκινητήρα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, δεν υπάρχει άμεση μηχανική σύνδεση μεταξύ του βενζινοκινητήρα και των τροχών.