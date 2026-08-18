«Πιστοποιητικά γέννησης» από τη Mercedes – Τι αποκαλύπτουν

Το πιστοποιητικό αυτό αποκαλύπτει το αρχικό χρώμα, το μοναδικό αριθμό παραγωγής και τον εξοπλισμό που έχει κάθε Mercedes που βγαίνει από το εργοστάσιο παραγωγής

Για πολλούς ιδιοκτήτες Mercedes, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί ένα απλό μεταφορικό μέσο αλλά ένα μέλος της οικογένειάς τους. Τώρα, η γερμανική εταιρεία προσφέρει στους ιδιοκτήτες έναν νέο, επίσημο τρόπο για να γιορτάσουν αυτόν τον δεσμό, εκδίδοντας ένα αυθεντικό «Πιστοποιητικό Γέννησης» για τα παλαιότερα μοντέλα της.

Διαθέσιμο προς το παρόν αποκλειστικά στην αγορά της Γερμανίας έναντι 130 ευρώ, το συγκεκριμένο έγγραφο αποκαλύπτει τις ακριβείς εργοστασιακές προδιαγραφές για οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1986 και 31ης Δεκεμβρίου 2010, αποτελώντας μια επίσημη ακτινογραφία της ημέρας που το αυτοκίνητο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής.

Τι περιλαμβάνει το έγγραφο

Το έγγραφο, το οποίο ονομάζεται επίσημα Mercedes-Benz Classic Birth Document αντλεί πολύτιμα δεδομένα απευθείας από τα ιστορικά αρχεία της εταιρείας. Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνει είναι ο αριθμός πλαισίου (FIN/VIN), το ακριβές μοντέλο, η ημερομηνία αποστολής, το αυθεντικό χρώμα του αμαξώματος, οι αριθμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, ο εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός, καθώς και οι προδιαγραφές της εσωτερικής επένδυσης.

Για τους συλλέκτες, τους αναστηλωτές αλλά και τους υποψήφιους αγοραστές, πρόκειται για ένα ανεκτίμητο ντοκουμέντο που βοηθά στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας του οχήματος.

Το πιστοποιητικό τυπώνεται σε χαρτί υψηλής ποιότητας και παραδίδεται μέσα σε μια ειδικά σχεδιασμένη θήκη με ανάγλυφο το έμβλημα της εταιρείας στο εξώφυλλο. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι το έγγραφο δεν αποτελεί πιστοποιητικό αυθεντικότητας, ούτε παρέχει εγγυήσεις για την τρέχουσα κατάσταση, την προέλευση ή την εμπορική αξία του αυτοκινήτου.

Παρ’ όλα αυτά, το πιστοποιητικό δίνει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που μπορεί να προκληθούν σε περιπτώσεις ολικής αναπαλαίωσης, καθώς το έγγραφο καθίσταται καθοριστικό για την εύρεση του σωστού κωδικού χρώματος, των υλικών της καμπίνας ή του αυθεντικού εξοπλισμού. Για άλλους ιδιοκτήτες, το έγγραφο μπορεί να είναι απλά ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό.

Μόνο για τη Γερμανία

Στην παρούσα φάση υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου της Mercedes, η υπηρεσία παρέχεται μόνο για οχήματα που βρίσκονται στη Γερμανία, με πλάνα επέκτασης και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές στο μέλλον. Επιπλέον, από το πρόγραμμα εξαιρούνται προς το παρόν τα μοντέλα της AMG, τα smart, καθώς και τα επαγγελματικά βαν της μάρκας.