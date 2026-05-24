Αποκαλυπτήρια για την πλατφόρμα STLA One: Πώς αλλάζει το μέλλον της Stellantis

Το νέο αρχιτεκτονικό σύστημα STLA One της Stellantis θα κάνει το ντεμπούτο του το 2027 και θα χρησιμοποιηθεί για αυτοκίνητα του B, του C και του D segment.

Η Stellantis προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση ριζικής αναδιάρθρωσης, παρουσιάζοντας τη STLA One, μια ευέλικτη αρχιτεκτονική σχεδιασμένη να υποστηρίζει πολλαπλά κινητήρια σύνολα.

Η νέα αυτή πλατφόρμα αποτελεί τη στρατηγική απάντηση του ομίλου στο πρόβλημα της πολυπλοκότητας, καθώς ενοποιεί πέντε υπάρχουσες πλατφόρμες σε μία, μειώνοντας δραστικά το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής.

Θα χρησιμοποιηθεί σε 30 αυτοκίνητα

Με ορίζοντα το 2035, ο όμιλος στοχεύει στην παραγωγή πάνω από 2 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως, αξιοποιώντας την ευελιξία του συστήματος για περισσότερα από 30 διαφορετικά μοντέλα, καλύπτοντας τις κατηγορίες B, C και D.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του ομίλου, όπου έως το 2030, το 50% του συνολικού όγκου παραγωγής θα βασίζεται σε τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες, επιτυγχάνοντας έως και 70% επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων.

Διαφορετική ταυτότητα, ίδια πλατφόρμα

Σε αυτό το πλαίσιο, το STLA One αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα που ενσωματώνει πλήρως τα τεχνολογικά οικοσυστήματα STLA Brain και STLA SmartCockpit, καθώς και τεχνολογία steer-by-wire.

Η τεχνολογική αυτή σύγκλιση επιτρέπει σε κάθε μάρκα του ομίλου να προσαρμόζει την εμπειρία του χρήστη στις ανάγκες του κοινού της, διατηρώντας παράλληλα την ιδιαίτερη ταυτότητά της.

Σαφής στρατηγική για τα ηλεκτρικά

Παράλληλα, η νέα στρατηγική του ομίλου για τα ηλεκτρικά και τα εξηλεκτρισμένα οχήματά της θα είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα του ομίλου. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν: