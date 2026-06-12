Πλήρης αποκάλυψη για το Peugeot E-208 GTi: Με 281 ηλεκτρικούς ίππους

To πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi μοντέλό στην ιστορία της Peugeot είναι πλέον γεγονός και υπόσχεται σπορ συγκινήσεις.

Λίγες ημέρες μετά τη μερική αποκάλυψη του E-208 GTi, η Peugeot έδωσε στο φως της δημοσιότητας όλες τις λεπτομέρειες για το «καυτό» ηλεκτρικό hatchback που έρχεται να χαρίσει χρώμα στην «πράσινη» κινητικότητα.

Κινείται από ηλεκτροκινητήρα 281 ίππων και 345 Nm ροπής με λογισμικό ελέγχου από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δλ.

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, το Peugeot E-208 GTi έχει την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 κιλά ανά ίππο), επιταγχύνοντας επίσης επιτάχυνση στα πρώτα 1.000 μέτρα σε 25,8 δλ. και ολοκλήρωση του 80-120 χλμ./ώρα σε 3,2 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 180 χλμ./ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας του πρώτου ηλεκτρικού GTi της Peugeot αντλεί ενέργεια από μπαταρία 54 kWh, με ειδικά εξελιγμένη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ισχυρών επιδόσεων. Ειδικότερα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες λειτουργίας ώστε να προσφέρει πάντα μέγιστη απόδοση, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Ανάλογα με την επιλογή ελαστικών, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως τα 375 χλμ με ελαστικά Hankook Ventus S1 Evo3 και έως τα 352 χλμ. με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S. Οι ζάντες είναι 18 ιντσών με ελαστικά 215/40 R18.

Το E-208 GTi είναι αρκετά διαφοροποιημένο συγκριτικά με το απλό μοντέλο, έχοντας μειωμένο ύψος κατά 22 χλστ., αυξημένο μετατρόχιο κατά 56 χλστ. εμπρός και 28 χλστ. πίσω, ενώ έχει προστεθεί και πίσω αντιστρεπτική δοκός 31 χλστ., που πλαισιώνει την εμπρός αντιστρεπτική των 17 χλστ.

Επιπλέον, εξοπλίζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενσωματωμένο στο κιβώτιο μετάδοσης, αλλά και ειδικά ελατήρια, όπως και αποκλειστικά αμορτισέρ με υδραυλικά bump stops — τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την Peugeot Sport στο WEC.

Ακόμη, φέρει εμπρός αεριζόμενους δίσκους 355 χλστ. με 4πίστονες δαγκάνες ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη ψύξη και σταθερή απόδοση, όπως και ηλεκτρονικό σύστημα ESP με ειδική ρύθμιση στην λειτουργία Sport που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον οδηγό.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, το μοντέλο δείχνει πιο δυναμικό συγκριτικά με το E-208, με 18άρες ζάντες που αποτελούν σύγχρονη αναφορά στις εμβληματικές ζάντες του 205 GTi, ειδική εμπρός αεροτομή, αεροδυναμικό πίσω διαχύτη και φαρδύτερα φτερά.

Στο εσωτερικό διατηρείται το Peugeot i‑Cockpit, πλαισιωμένο από στοιχεία σε κόκκινο χρώμα (μοκέτα, πατάκια και ζώνες ασφαλείας) και σπορ καθίσματα που σύμφωνα με την Peugeot προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη, χωρίς να «χάνουν» σε άνεση για καθημερινή χρήση

Το νέο Peugeot E-208 GTi αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.