Πλήρωσε 44.000 ευρώ για ένα Honda NSX που είχε γίνει… υποβρύχιο (+video)

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσό, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των άγνωστων παραμέτρων που αντιμετωπίζει ο νέος ιδιοκτήτης.

Ένα Honda NSX πρώτης γενιάς δεν χρειάζεται πλέον να είναι σε άριστη κατάσταση για να προσελκύσει το ενδιαφέρον, αν και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δοκίμασε αυτή την αρχή με μάλλον… επιθετικό τρόπο. Είχε διανύσει σχεδόν 240.000 χιλιόμετρα, διέθετε αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και πρόσφατα είχε παραμείνει μέσα σε πλημμυρισμένο γκαράζ.

Ο πωλητής, μάλιστα, δεν επιχείρησε να «ωραιοποιήσει» την κατάστασή του. Το αυτοκίνητο διαφημιζόταν ανοιχτά ως όχημα που είχε υποστεί ζημιές από την πλημμύρα και πωλούνταν «ως έχει», ενώ στην αγγελία περιγραφόταν ως πιθανή βάση για ανακατασκευή, ως πηγή ανταλλακτικών ή απλώς ως «παλιοσίδερα».

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Η αγγελία του Yahoo Auctions Japan αποκαλύπτει ότι το Formula Red Honda NSX του 1991 υπέστη τις ζημιές από την πλημμύρα στις 26 Ιουλίου 2026. Παρά όλα όσα λειτουργούσαν εις βάρος του, οι υποψήφιοι αγοραστές φαίνεται πως είδαν αρκετά πράγματα που άξιζε να σωθούν, με 93 προσφορές να ανεβάζουν την τελική τιμή στα 8,004 εκατ. γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 44.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσό, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των άγνωστων παραμέτρων που αντιμετωπίζει ο νέος ιδιοκτήτης. Η επαναφορά αυτού του αυτοκινήτου στον δρόμο θα μπορούσε να απαιτήσει πολύ περισσότερα από το να στεγνώσει εσωτερικά και να επανασυνδεθεί η μπαταρία.

Το νερό έφτασε αρκετά ψηλά στο NSX

Σύμφωνα με τον πωλητή, τα νερά από την πλημμύρα έφτασαν λίγο κάτω από την υποδοχή του κλειδιού στην πόρτα του οδηγού. Το εσωτερικό, το σύστημα κλιματισμού, ο ηχητικός εξοπλισμός και το σύστημα ασφαλείας αναφέρονται όλα ως εξαρτήματα που ήρθαν σε επαφή με το νερό.

Ο κινητήρας δεν έχει τεθεί σε λειτουργία από τότε που σημειώθηκε η πλημμύρα, επομένως η κατάστασή του παραμένει άγνωστη.

Ως εκ τούτου, το NSX δεν θεωρείται λειτουργικό και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο μακροχρόνιας διάβρωσης σε ηλεκτρικές συνδέσεις, καλωδιώσεις, ηλεκτρονικές μονάδες και άλλα εξαρτήματα που εκτέθηκαν στο νερό.

Είχε ήδη διανύσει 240.000 χιλιόμετρα

Ακόμη και πριν από την πλημμύρα, αυτό δεν ήταν ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο με χαμηλή χιλιομετρική ένδειξη. Το οδόμετρο του έχει 236.776 χιλιόμετρα, ενώ η κίνηση μεταδίδεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τεσσάρων σχέσεων και όχι μέσω του χειροκίνητου κιβωτίου που προτιμούν γενικά οι λάτρεις του μοντέλου.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ενθαρρυντικό ιστορικό συντήρησης. Η ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού και το σύστημα ABS αντικαταστάθηκαν ή αναβαθμίστηκαν τον Νοέμβριο του 2019, ενώ ο κινητήρας δέχθηκε αυτό που ο πωλητής περιέγραψε ως «φρεσκάρισμα» τον Ιούνιο του 2021.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είχε ακόμη πιο πρόσφατη επέμβαση, καθώς ολόκληρο το αυτόματο κιβώτιο αντικαταστάθηκε με ένα μεταχειρισμένο τον Αύγουστο του 2025.

Πηγή φωτογραφίας: Yahoo Auctions Japan

Οι πλειοδότες προφανώς θεώρησαν ότι άξιζε να σωθεί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δημοπρασία ξεκίνησε μόλις από τις 5.500 ευρώ, ποσό που φαίνεται σαφώς πιο εύκολο να δικαιολογηθεί με βάση την κατάσταση του Honda. Αντί γι’ αυτό, οι αλλεπάλληλες προσφορές εκτόξευσαν την τελική τιμή στα 44.000 ευρώ, πριν η δημοπρασία ολοκληρωθεί στις 15 Αυγούστου.

Αν αναλογιστεί κανείς τι ακριβώς απέκτησε ο αγοραστής, η συγκεκριμένη τιμή είναι αξιοσημείωτη. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο κινητήρας δεν υπέστη ζημιές, πολλά ηλεκτρικά συστήματα βρέθηκαν κάτω από το νερό, το εσωτερικό πλημμύρισε και το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί.

Κι όμως, κάτω από όλη αυτή τη ζημιά από την πλημμύρα κρύβεται ένα αυθεντικό NSX πρώτης γενιάς και οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά έχουν καταστήσει ακόμη και τα σοβαρά κατεστραμμένα μοντέλα δύσκολο να αγνοηθούν.