To plug-in υβριδικό SUV με τη μεγαλύτερη μπαταρία στον πλανήτη είναι value for money

Το Zeekr 9X, εκτός από ναυαρχίδα της κινεζικής premium μάρκας, αποτελεί ένα δημιούργημα που θέτει υψηλότερα τον πήχη για τα plug-in υβριδικά SUV που θα έρθουν στο μέλλον.

Ενώ το προηγούμενο διάστημα τα περισσότερα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα συνδυάζονταν με μπαταρίες 10 και 20 kWh, η νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η κατασκευή PHEV αυτοκινήτων με σημαντικά μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία αντίστοιχη των ηλεκτρικών και παράλληλα ο θερμικός τους κινητήρας θα εκτοξεύει τη συνολική εμβέλεια.

1.400 ίπποι και 350 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής φιλοσοφίας είναι το Zeekr 9X, το πρώτο μοντέλο της premium μάρκας του ομίλου Geely που χρησιμοποιεί το νέο σύστημα Super Hybrid της Haohan και την πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture) με αρχιτεκτονική 900V.

Το σύστημα αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων, τρεις ηλεκτροκινητήρες (έναν στο μπροστινό άξονα και δύο στους πίσω) και μια μπαταρία από την CATL χωρητικότητας 70 kWh και χημείας NMC. Η μπαταρία αυτή είναι η μεγαλύτερη που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε μοντέλο παραγωγής και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 380 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το γενναιόδωρο κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC.

Όσον αφορά τον ανεφοδιασμό, λόγω της αρχιτεκτονικής των 900V και την 6C τεχνολογία φόρτισης, το 9X μπορεί να φτάσει από το 20 στο 80% μέσα σε 8,5 λεπτά. Η μάρκα υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανεφοδιαστεί με ρεύμα ταχύτερα από το 99% των ηλεκτρικών που διατίθενται προς πώληση παγκοσμίως, ενώ η συνολική αυτονομία του υπερβαίνει, σύμφωνα με τη Zeekr τα 1.250 χιλιόμετρα.

Παρά το βάρος των 3,1 τόνων, το Zeekr 9X μπορεί να πετύχει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 3,1 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που η μέγιστη τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 240 χλμ./ώρα. Οι – αντίστοιχες με supercar – επιδόσεις του, οφείλονται στη συνδυαστική ισχύ των 1.400 ίππων και των 1.410 Nm ροπής, με τους ηλεκτροκινητήρες να παράγουν 897 PS και 1.030 Nm ροπής και τον βενζινοκινητήρα να προσθέτει 278 PS.

Πολυτελές και γεμάτο εξοπλισμό

Εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία στον κόσμο των PHEV αυτοκινήτων, τεράστια ιπποδύναμη και καταιγιστικές επιδόσεις, το Zeekr 9X ξεχωρίζει και λόγω της εμφάνισής του. Πρόκειται για ένα 6θέσιο SUV (διάταξη 2+2+2) με μήκος 5,23 μ. που θυμίζει έντονα τη Rolls-Royce Cullinan τόσο σε αισθητική όσο και σε πολυτέλεια. Με μεταξόνιο σχεδόν 3,2 μέτρα, προσφέρει άπλετους χώρους και άνεση χάρη στα καθίσματα Cloud Lounge που διαθέτουν οσφυϊκή υποστήριξη 4 κατευθύνσεων.

Υψηλό είναι φυσικά και το τεχνολογικό προφίλ, το οποίο εκφράζεται μέσα από τρεις ψηφιακές οθόνες, μία 13 ιντσών πίσω από το τιμόνι, μια 16 ιντσών με ανάλυση 3.5K OLED στο κέντρο του ταμπλό και μια μικρότερη 6,3 ιντσών OLED για τις πίσω θέσεις. Από το αυτοκίνητο δεν λείπει το Head-Up Display, το οποίο έχει μέγεθος 47 ιντσών.

Τέλος, τα διαθέσιμα χρώματα για τον ατμοσφαιρικό φωτισμό είναι αναρίθμητα, όπως και τα συστήματα υποβοήθησης που παρέχει η Zeekr στο αυτοκίνητο, ενώ χάρη στην ενσωμάτωση αερανάρτησης, η απόσταση του 9X από το έδαφος μπορεί να αυξηθεί έως στα 28,8 εκατοστά ή να μειωθεί έως τα 17,8 εκ. στον αυτοκινητόδρομο για καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και σταθερότητα.

Σε προσιτή τιμή (για αυτά που προσφέρει)

Δεδομένων των δυνατοτήτων του και της πολυτέλειας που προσφέρει, πολλοί θα υπέθεταν πως η τιμή του Zeekr 9X με το plug-in υβριδικό σύστημα των 1.400 ίππων και την ηλεκτρική αυτονομία 350 χιλιομέτρων ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ. Το κόστος αγοράς είναι στην πραγματικότητα αρκετά μικρότερο, αφού στην Κίνα η τιμή του διαμορφώνεται στα 589.900 γουάν, δηλαδή περίπου στα 71.000 ευρώ.