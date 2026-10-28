Ποια αυτοκίνητα κινδυνεύουν περισσότερο από το φαινόμενο των «πειραγμένων» χιλιομέτρων

Mικρότερος κίνδυνος φαίνεται να υπάρχει κατά την αγορά μοντέλων της μικρομεσαίας κατηγορίας

Ο πιο απλός τρόπος για να μεγιστοποιήσει κανείς το κέρδος από την πώληση ενός μεταχειρισμένου οχήματος είναι το «γύρισμα» του χιλιομετρητή. Αν και η πρακτική αυτή συνιστά αδίκημα, εξακολουθεί να αποτελεί συχνό φαινόμενο στους κύκλους της αγοράς αυτοκινήτου.

Πόσο συχνά εμφανίζεται αυτή η πρακτική; Οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Σύμφωνα με παλαιότερα αποτελέσματα ερευνών της γερμανικής αστυνομίας, σε ένα στα τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχει παραποιηθεί η ένδειξη του χιλιομετρητή. Αντίθετα, η ιδιωτική εταιρεία carVertical υπολόγισε ότι το 2025 το ποσοστό παραποίησης στα οχήματα που έλεγξε στη Γερμανία ανερχόταν σε 1,99%.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κίνδυνος να πέσει κάποιος θύμα απάτης με τα χιλιόμετρα υπάρχει σε κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Για να προστατεύσουν τους αγοραστές από τους επιτήδειους, η TÜV Nord και οι ειδικοί στα δεδομένα αυτοκινήτων της Carly ανέπτυξαν μια λύση: το σύστημα «TÜV NORD Onboard Car Diagnosis – powered by Carly».

Το Auto Bild επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βερολίνο, όπου ενημερώθηκε για τη διαδικασία.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος για παραποιημένα χιλιόμετρα;

Για τον έλεγχο, ένα ειδικό tablet συνδέεται με το αυτοκίνητο μέσω της θύρας OBD και στη συνέχεια ξεκινά η ανάλυση.

Η διαδικασία διαρκεί μόλις περίπου δύο λεπτά και κοστίζει 49 ευρώ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό, εφόσον μπορεί να προστατεύσει τον αγοραστή από μια ακριβή και λανθασμένη επιλογή.

Για να εντοπιστεί πιθανή απάτη, ελέγχονται οι σημαντικότερες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου του οχήματος.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι πληροφορίες για τα συνολικά χιλιόμετρα δεν αποθηκεύονται αποκλειστικά στον πίνακα οργάνων, αλλά και σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μονάδες.

Εάν κάποιος αλλάξει μόνο την ένδειξη του χιλιομετρητή, είναι πιθανό σε άλλες μονάδες να παραμείνουν αποθηκευμένα τα πραγματικά, υψηλότερα χιλιόμετρα. Επομένως, εάν εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους καταγραφών, αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανής παραποίησης.

Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων, περίπου 10% έως 20% των ύποπτων ευρημάτων, οι αποκλίσεις μπορούν να εξηγηθούν. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει αντικατασταθεί ο πίνακας οργάνων ή κάποια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, ή να έχει γίνει μετατροπή από μίλια σε χιλιόμετρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασυμφωνίες δεν οφείλονται απαραίτητα σε απόπειρα παραποίησης.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η TÜV Nord και η Carly πραγματοποίησαν 6,6 εκατομμύρια διαγνωστικούς ελέγχους οχημάτων, εκ των οποίων οι μισοί στη Γερμανία.

Στη γερμανική αγορά, το 11,5% των αυτοκινήτων παρουσίασε ενδείξεις πιθανής παραποίησης. Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 10%.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των TÜV Nord και Carly, μόνο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εμφανίζονται συχνότερα ενδείξεις επέμβασης στον χιλιομετρητή σε σχέση με τη Γερμανία.

Η απάτη μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα πρόσθετα έξοδα

Πέρα από το γεγονός ότι ο αγοραστής ενδέχεται να πληρώσει υπερβολικά υψηλό τίμημα, η παραποίηση των χιλιομέτρων μπορεί να έχει και σοβαρές τεχνικές συνέπειες.

Πολλές εργασίες συντήρησης προγραμματίζονται με βάση τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο. Εάν η ένδειξη είναι πλαστή, σημαντικά σέρβις ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθείρονται με τη χρήση μπορεί να καθυστερήσουν ή να μη γίνουν ποτέ.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακριβές επισκευές και σημαντικά πρόσθετα έξοδα για τον νέο ιδιοκτήτη.

Ποια αυτοκίνητα αποτελούν συχνότερο στόχο;

Παραποίηση χιλιομέτρων παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της TÜV Nord και της Carly, μεγαλύτερο κίνδυνο εμφανίζουν τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε (μεγάλα, premium οικογενειακά και επαγγελματικά αυτοκίνητα) και τα μεγάλα SUV.

Το φαινόμενο είναι έντονο και στα επαγγελματικά οχήματα.

Αντίθετα, κάπως μικρότερος κίνδυνος φαίνεται να υπάρχει κατά την αγορά μοντέλων της μικρομεσαίας κατηγορίας, καθώς και σπορ αυτοκινήτων και μοντέλων πόλης πολύ μικρών διαστάσεων.