Η Ευρώπη, η οποία αποτελεί βασικό προορισμό για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, έχει επίσης καταστεί δυσκολότερα προσβάσιμη, λόγω των υψηλότερων δασμών και του αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου.

Η αυξανόμενη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ωθεί τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προς τη Νότια Κορέα, αναζητώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά και οι αυστηρότεροι εμπορικοί φραγμοί στην Ευρώπη περιορίζουν τις δυνατότητές τους για επέκταση.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αντιμετωπίζουν πλέον τη Νότια Κορέα απλώς ως μια αγορά εξαγωγής ολοκληρωμένων οχημάτων.

Οι BYD, Zeekr και XPeng ενισχύουν τις τοπικές δραστηριότητές τους και προσλαμβάνουν Νοτιοκορεάτες ως ανώτατα διοικητικά στελέχη με εμπειρία σε καθιερωμένες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μετατρέψουν τη Νότια Κορέα σε μια πιο μόνιμη αγορά του εξωτερικού.

Αυξανόμενες πιέσεις

Η μεταστροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό τιμών και κορεσμό της εγχώριας αγοράς, με αποτέλεσμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες να δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για την εξεύρεση πρόσθετης ζήτησης στο εξωτερικό.

Η Ευρώπη, η οποία αποτελεί βασικό προορισμό για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, έχει επίσης καταστεί δυσκολότερα προσβάσιμη, λόγω των υψηλότερων δασμών και του αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου, σημειώνουν οι The Korea Times.

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Σε αυτό το πλαίσιο, η ώριμη αγορά αυτοκινήτου της Νότιας Κορέας και η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα την καθιστούν ολοένα και πιο ελκυστικό προορισμό για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

H BYD

Η BYD Korea έχει καταγράψει σημαντική αύξηση των πωλήσεών της από τότε που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων στις αρχές του περασμένου έτους.

Η εταιρεία διόρισε τον Cho In-chul, πρώην επικεφαλής της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιβατικών αυτοκινήτων της Mini Korea, για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων της στον συγκεκριμένο τομέα.

Έκτοτε, η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων έχει καταγράψει ισχυρή αύξηση πωλήσεων, χάρη στην ανταγωνιστικότητα των τιμών της. Σύμφωνα με την Ένωση Εισαγωγέων και Διανομέων Αυτοκινήτων της Κορέας, η BYD Korea ταξινόμησε 21.731 καινούργια οχήματα στη Νότια Κορέα από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των εισαγόμενων μαρκών σε συνολικές πωλήσεις από την αρχή του έτους, πίσω από τις Tesla, BMW και Mercedes-Benz.

H Zeekr και η XPeng

Η Zeekr Korea ακολούθησε ανάλογη προσέγγιση, διορίζοντας τον Lim Hyun-ki, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Audi Korea, στη θέση του νέου επικεφαλής της. Η XPeng προσέλαβε επίσης τον Lee Man-sik, πρώην στέλεχος της Volvo, για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων της στη Νότια Κορέα.

Η Zeekr ξεπέρασε τις 1.500 προπαραγγελίες για το μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό SUV της, το 7X, περίπου τρεις μήνες μετά την έναρξη της περιόδου προπαραγγελιών τον Ιούνιο. Οι παραδόσεις στους πελάτες ξεκίνησαν στη χώρα τον Οκτώβριο.

Οι διορισμοί αυτοί σηματοδοτούν μια αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσέγγιζαν στο παρελθόν τη νοτιοκορεατική αγορά. Η παρουσία τους περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα επαγγελματικά οχήματα, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ οι τοπικές δραστηριότητές τους επικεντρώνονταν κυρίως στην εισαγωγή και την πώληση οχημάτων.

Οι τελευταίες κινήσεις, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι πλέον επιδιώκουν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες τοπικές υποδομές, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγαλύτερο όγκο επιβατικών αυτοκινήτων και να ανταγωνιστούν πιο άμεσα τις καθιερωμένες μάρκες της αγοράς, στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η πρόσληψη Νοτιοκορεατών στελεχών θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να ξεπεράσουν ένα σημαντικό εμπόδιο στην επέκτασή τους στο εξωτερικό: την κατανόηση των τοπικών καταναλωτών και την πλοήγηση σε μια αγορά στην οποία κυριαρχούν η Hyundai Motor, η Kia και καθιερωμένες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές μάρκες.

«Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται πιέσεις να βρουν αγορές που μπορούν να απορροφήσουν την αυξανόμενη παραγωγή τους και η Νότια Κορέα εξελίσσεται σε μία από τις αγορές που δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη επιτυχία της BYD Korea», δήλωσε πηγή του κλάδου.