Δύο γράμματα κοστίζουν 20.000 ευρώ, τρία γράμματα 30.000 ευρώ και τέσσερα γράμματα 40.000 ευρώ. Επιπλέον, απαιτούνται 2.500 ευρώ για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου και άλλα 2.500 ευρώ για κάθε ετήσια ανανέωση.

Για να μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα ένα όχημα, είναι απαραίτητη η έκδοση πινακίδας κυκλοφορίας.

Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τα γράμματα που επιθυμούν -έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Στο Μονακό, μια πινακίδα με τέσσερα γράμματα κοστίζει 42.500 ευρώ κατά την αρχική έκδοση: 40.000 ευρώ για την παραχώρηση του αριθμού και 2.500 ευρώ για την ταξινόμηση ενός οχήματος με αυτόν. Κάθε επόμενο έτος προστίθενται 2.500 ευρώ για την ανανέωση. Έτσι, εννέα ανανεώσεις ανεβάζουν το συνολικό κόστος της δεκαετίας στα 65.000 ευρώ.

Οι χρεώσεις προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 2026-605, η οποία υπογράφηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026 και προσθέτει μια ενότητα ειδικών τιμολογίων για εξατομικευμένους αριθμούς στον κατάλογο τελών της υπηρεσίας ταξινόμησης οχημάτων του Μονακό. Οι νέες χρεώσεις προστίθενται στο υφιστάμενο σύστημα ταξινόμησης, χωρίς να αλλάζουν τα συνηθισμένα τέλη του. Η μεταβίβαση, όπου αυτή επιτρέπεται, κοστίζει επιπλέον 2.500 ευρώ.

Ποια γράμματα εξαιρούνται

Οι εξατομικευμένοι αριθμοί χρησιμοποιούν 21 γράμματα, καθώς η νομοθεσία του Μονακό για τις πινακίδες κυκλοφορίας εξαιρεί τα I, K, O, W και Z. Έτσι, για παράδειγμα, ο συνδυασμός LUXE είναι δυνατός, ενώ ο ENZO αποκλείεται.

Η ίδια διάταξη, η οποία τροποποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, καθορίζει και τις επιτρεπόμενες μορφές: τρία γράμματα και ένα ψηφίο, σε οποιαδήποτε θέση, ή δύο γράμματα και δύο ψηφία σε εναλλασσόμενη σειρά. Εξαιρούνται ακολουθίες γραμμάτων που έχουν δεσμευτεί για άλλες σειρές, μεταξύ των οποίων οι αριθμοί MC, MP και PM, που προορίζονται για τα οχήματα του ίδιου του Πρίγκιπα.

Η κυβέρνηση μπορεί επίσης να απορρίψει οποιονδήποτε συνδυασμό θεωρεί προσβλητικό ή επιζήμιο για την εικόνα του Μονακό.

Τα 40.000 ευρώ αγοράζουν έναν αριθμό που παραμένει ιδιοκτησία του κράτους

Η καταβολή 40.000 ευρώ δεν καθιστά τον κάτοχο ιδιοκτήτη του αριθμού. Η νομοθεσία του Μονακό για την ταξινόμηση οχημάτων ορίζει ότι οι πινακίδες που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία παραμένουν ιδιοκτησία του κράτους και ότι ούτε η πινακίδα ούτε ο αριθμός της μπορούν να παραχωρηθούν σε άλλο πρόσωπο, είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, σημειώνει το Autonext.

Ο κάτοχος μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά του αριθμού σε άλλο όχημα. Ένας αριθμός που παραμένει αχρησιμοποίητος ακυρώνεται έπειτα από δύο χρόνια, τα τέλη δεν επιστρέφονται και η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει έναν συνδυασμό που παραβιάζει τους κανόνες.

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Τι συμβαίνει στο Βέλγιο

Το Βέλγιο διαθέτει εξατομικευμένες πινακίδες από το 2014 και χρεώνει 1.000 ευρώ. Στη Γαλλία, ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Γερουσία στις 29 Απριλίου 2025 θα επέτρεπε τη μερική εξατομίκευση των πινακίδων, αλλά έκτοτε δεν έχει προχωρήσει.

Το Μονακό βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο μοντέλα: προσφέρει εξατομικευμένες πινακίδες σε τιμή πολύ υψηλότερη από εκείνη του Βελγίου, η οποία καθορίζεται με διάταγμα, χωρίς δημοπρασίες και χωρίς δυνατότητα μεταπώλησης.