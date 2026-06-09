Ποια δημοφιλή ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πραγματικά φιλικά προς το περιβάλλον;

Ο Green NCAP έβαλε στο μικροσκόπιο τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και ξεχώρισε τα πιο «πράσινα» από αυτά.

Αναμφίβολα, το χαμηλό κόστος χρήσης είναι ένας βασικός παράγοντας απόκτησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πολλοί, ωστόσο, επιλέγουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επειδή θεωρούν ότι το νέο τους αυτοκίνητο θα συνδράμει στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Είναι, όμως, τα πράγματα έτσι;», διερωτάται ο Green NCAP, ο οποίος παρέχει στους καταναλωτές μια αμερόληπτη εικόνα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός νέου αυτοκινήτου.

Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του οχήματος, η παραγωγή της μπαταρίας, η διανομή και η προέλευση της ενέργειας μπορούν να επιφέρουν σημαντικό ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο συχνά αγνοείται.

Ο Green NCAP, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιεί τη κορυφαία στον κλάδο μεθοδολογία αξιολόγησης κύκλου ζωής, δηλαδή αξιολογεί πόσο «πράσινο» είναι το αυτοκίνητο από τη γέννησή του έως και την απόσυρσή του.

Στην παρούσα αξιολόγηση, ο οργανισμός εξέτασε ορισμένα από τα μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Επειδή τα μοντέλα αυτά πωλούνται σε πολύ μεγάλους αριθμούς, το συνολικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό», επισημαίνει. Ανάμεσα στα μοντέλα που ξεχώρισαν ήταν τα Renault 5 E-Tech, MINI Cooper E και Jeep Avenger.

Renault 5 E-Tech – Βαθμολογία Βιωσιμότητας: 5 αστέρια (94%)

Οι ειδικοί του Green NCAP επαίνεσαν το ηλεκτρικό hatchback για τον συνδυασμό εξαιρετικά χαμηλών λειτουργικών εκπομπών (εκπομπές ρύπων που παράγονται κατά τη χρήση και λειτουργία του οχήματος) και αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας. Η αξιολόγηση κατέγραψε υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες «Καθαρός Αέρας» (9,1/10) και «Ενεργειακή Απόδοση» (9,3/10), καθώς και το απόλυτο 10/10 στον δείκτη «Αέρια του Θερμοκηπίου».

Τα δεδομένα της Green NCAP υποδεικνύουν ότι η συμπαγής πλατφόρμα της Renault και το χαμηλό βάρος (1.453 κιλά) συμβάλλουν στην εξαιρετική αποδοτικότητα, ακόμη και κατά τη φάση της κατασκευής. «Το Renault 5 E-Tech δείχνει ότι τα μικρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να μεγιστοποιήσουν την περιβαλλοντική απόδοση παραμένοντας παράλληλα πρακτικά και προσιτά για το ευρύ κοινό», σύμφωνα με τον Green NCAP.

MINI Cooper E – Βαθμολογία Βιωσιμότητας: 5 αστέρια (95%)

Πρόκειται για ένα από τα πιο «πράσινα» μοντέλα που έχει αξιολογήσει ο οργανισμός. Το ηλεκτρικό hatchback πέτυχε εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, ξεχωρίζοντας ως ηγέτης στη βιωσιμότητα χάρη στο αποδοτικό σύστημα κίνησης και τη συμπαγή σχεδίασή του. Συνδυάζοντας χαμηλό βάρος (1.561 κιλά) με σχετικά μικρή ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 36,6 kWh, το Cooper E ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές απαιτήσεις τόσο κατά τη χρήση όσο και κατά την παραγωγή.

Πέτυχε δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης 9,7/10, δείκτη Καθαρού Αέρα 9,4/10 και δείκτη Αερίων Θερμοκηπίου 9,6/10, ενώ οι εκπομπές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του υπολογίστηκαν σε μόλις 117 γραμμάρια ισοδύναμου CO₂ ανά χιλιόμετρο.

Ο οργανισμός εστίασε επίσης την αποτελεσματική αναγεννητική πέδηση του MINI, η οποία μειώνει σημαντικά τη φθορά των φρένων και τις εκπομπές που δεν προέρχονται από την εξάτμιση. «Συνολικά, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αστική κινητικότητα, αποδεικνύοντας ότι “όσο μικρότερο τόσο καλύτερο¨ για τους οδηγούς που επιθυμούν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Jeep Avenger Electric – Βαθμολογία Βιωσιμότητας: 5 αστέρια (96%)

Το Jeep Avenger Electric διαθέτει τη στιβαρή εμφάνιση που αρέσει σε πολλούς οδηγούς, αλλά αποτελεί ένα SUV με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από άλλα αντίστοιχα μοντέλα. Απέσπασε πέντε αστέρια, με συνολική βαθμολογία 96% και πέτυχε το απόλυτο στον δείκτη «Αέρια του Θερμοκηπίου» (10/10). Σε ήπιες καιρικές συνθήκες, η εκτιμώμενη κατανάλωση είναι 16,4 kWh/100 χλμ. Ωστόσο, σε δοκιμές ψυχρού περιβάλλοντος (-7°C), η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί στα 24,8 kWh/100 χλμ, περιορίζοντας ενδεχομένως την αυτονομία τον χειμώνα σε μικτές διαδρομές, όπως υπογραμμίζει ο οργανισμός.