Ποια είναι η άποψη των Γερμανών για την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση να δοθεί τέλος στους κινητήρες εσωτερικής καύσης στις οδικές μεταφορές είναι αμετάκλητη.

Το πιστοποιητικό θανάτου των θερμικών κινητήρων έχει υπογράψει η ΕΕ, απαγορεύοντας την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ από το 2035, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών.

Η συγκεκριμένη απόφαση βρίσκει αντίθετους τους περισσότερους Γερμανούς, καθώς σε έρευνα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa) μόνο το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένει από την κυβέρνηση να συνταχθεί υπέρ της διατήρησης του κανονισμού για το 2035.

Το 44% επιθυμεί να δει την κυβέρνηση της χώρας να αντιτάσσεται στην απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων ντίζελ και βενζίνης, ενώ ένα ακόμη 19% επιθυμεί η κυβέρνηση να επιδιώξει αναβολή.

Το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης βρήκε πλειοψηφική υποστήριξη μόνο μεταξύ των υποστηρικτών των «Πρασίνων» και της Αριστεράς, ενώ η ισχυρότερη αντίθεση προήλθε από τους ψηφοφόρους του ακροδεξιού AfD.

Μια σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων, της τάξης του 60%, πιστεύει επίσης ότι η προστασία του κλίματος θα καταστήσει μακροπρόθεσμα τη ζωή στη Γερμανία ακριβότερη.

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 12 και 16 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν συνολικά 2.057 Γερμανοί εκλογείς.

Τον Αύγουστο του 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 45,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, ενώ σε επίπεδο 8μηνου η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ανέρχεται σε 39,2%.