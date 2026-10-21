Ποια είναι η πρώτη κινεζική μάρκα που παράγει μπαταρίες στην Ευρώπη

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρακάμπτουν τους δασμούς για να επεκταθούν γρήγορα στις αγορές του εξωτερικού.

Η Leapmotor γίνεται η πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που παράγει τόσο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όσο και μπαταρίες στην Ευρώπη, ξεκινώντας την παραγωγή σε εργοστάσιο της Stellantis στην Ισπανία.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρακάμπτουν τους δασμούς για να επεκταθούν γρήγορα στις αγορές του εξωτερικού, συχνά με τη βοήθεια των παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών με τις οποίες συνεργάζονται, σημειώνει το Automotive News.

Η Leapmotor, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν από 11 χρόνια, ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου την παραγωγή του ηλεκτρικού compact crossover B10 σε ανακαινισμένο εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα. Την ίδια ημέρα, εγκαινίασε εργοστάσιο μπαταριών στην κοντινή πόλη Mάλεν, όπου θα κατασκευάζονται μονάδες φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP) για τα οχήματα που παράγονται στη Σαραγόσα. Η μονάδα δημιουργήθηκε από κοινού από τη Leapmotor και τη Stellantis, η οποία κατέχει ποσοστό 20% στην κινεζική εταιρεία.

Η πρώτη που παράγει μπαταρίες στην Ευρώπη

Με αυτή την εξέλιξη, η Leapmotor γίνεται η τέταρτη κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων που παράγει αυτοκίνητα στην Ευρώπη, μετά τις Chery, Xpeng και GAC Motor Group, οι οποίες ξεκίνησαν τοπική συναρμολόγηση οχημάτων από κιτ εισαγόμενων εξαρτημάτων. Παράλληλα, είναι η πρώτη που παράγει μπαταρίες σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η τοπική παραγωγή επιτρέπει στις εταιρείες να αποφεύγουν τους πρόσθετους δασμούς έως και 35,3% που επέβαλε η Eυρωπαϊκή Ένωση το 2024 στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία κινεζικής κατασκευής, πέραν του προϋπάρχοντος δασμού 10%. Παράλληλα, απαλλάσσει τις κινεζικές εταιρείες από ένα αυστηρό σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο η ΕΕ σχεδιάζει να επιβάλει το 2027 στα υβριδικά και plug-in υβριδικά οχήματα από την Κίνα.

Η κατασκευή μονάδων μπαταριών στην Ισπανία επιτρέπει επίσης στη Leapmotor να συμμορφώνεται με τους κανόνες τοπικού περιεχομένου που επιδιώκει να εφαρμόσει η ΕΕ, προκειμένου να αποτρέψει την υπερβολική εισροή ηλεκτροκίνητων οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Οι ρίζες μας βρίσκονται στην Κίνα και η φιλοδοξία μας είναι παγκόσμια», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής και πρόεδρος της Leapmotor, Jiangming Zhu. «Η Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό μέρος αυτής της φιλοδοξίας και η παραγωγή στη Σαραγόσα μας επιτρέπει να φέρουμε την τεχνολογία μας πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές και στους πελάτες».

Η Leapmotor θα προσθέσει το ηλεκτρικό hatchback B05 στο εργοστάσιο κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Στην ίδια μονάδα, η Stellantis κατασκευάζει επίσης τρία μοντέλα: το Opel Corsa, το Peugeot 208 και το Lancia Ypsilon.

Τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας

Η Leapmotor, η οποία έχει συσταθεί στην πόλη Hangzhou της ανατολικής Κίνας, ξεκίνησε τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικών οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας στην εγχώρια αγορά το 2019. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Κίνας, εν μέρει χάρη στη συνεργασία της με τη Stellantis.

Η Stellantis απέκτησε το 20% της εταιρείας το 2023, έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Η συμφωνία άνοιξε τον δρόμο για τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής και των δικτύων διανομής της Stellantis σε ολόκληρο τον κόσμο, επιταχύνοντας την επέκταση της Leapmotor στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Το εργοστάσιο της Σαραγόσα είναι η δεύτερη μονάδα της Stellantis που κατασκευάζει οχήματα της Leapmotor. Τον Ιούνιο, το εργοστάσιο της Stellantis στη Μαλαισία ξεκίνησε τη συναρμολόγηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων με δεξιοτίμονο σύστημα για τη Leapmotor, με στόχο τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η μονάδα συναρμολογεί κιτ που εισάγονται από την Κίνα.

Τον Ιούλιο, η Leapmotor ξεκίνησε να πουλά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής στο Μεξικό, μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της Stellantis.

Οι παραδόσεις της Leapmotor σε αγορές του εξωτερικού υπερτετραπλασιάστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 μονάδες. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση των συνολικών παγκόσμιων παραδόσεων της εταιρείας κατά 61%, στις 356.000 μονάδες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τα στοιχεία της China Passenger Car Association, η Leapmotor κατατάσσεται πλέον στην τέταρτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Κίνας, πίσω από τις BYD, Geely και Chery.