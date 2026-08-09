Ποια εταιρεία αναβάλλει το λανσάρισμα προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση μετά την κατάργηση των βασικών φορολογικών κινήτρων στα τέλη του περασμένου έτους.

Η άγνωστη στα μέρη μας αμερικανική Lucid σχεδιάζει να λανσάρει τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της οχήματα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μεταθέτοντας την προγραμματισμένη κυκλοφορία τους από τα τέλη του τρέχοντος έτους, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καθώς προχωρά σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και σε μέτρα μείωσης του κόστους.

Στο πλαίσιο αυτού που η εταιρεία χαρακτήρισε «λειτουργική επανεκκίνηση», η Lucid στοχεύει να εξοικονομήσει 1,4 δισ. δολάρια σε μετρητά μέσα στο 2026, κυρίως μέσω της μείωσης της παραγωγής και των αποθεμάτων, έπειτα από τις αυξανόμενες ζημιές που κατέγραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση μετά την κατάργηση των βασικών φορολογικών κινήτρων στα τέλη του περασμένου έτους, γεγονός που έχει ωθήσει τις εταιρείες να αναστείλουν ή να μειώσουν την παραγωγή, να ακυρώσουν σχέδια για νέα ηλεκτρικά μοντέλα και αντ’ αυτού, να επικεντρωθούν στην παρουσίαση πιο προσιτών οχημάτων, σημειώνει το Reuters.

Και η Lucid βασίζει τις προσδοκίες της για τη μελλοντική ανάπτυξη σε μια μικρότερη και οικονομικότερη πλατφόρμα μεσαίας κατηγορίας που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Παράλληλα, προωθεί την ανάπτυξη υπηρεσιών ρομποτικών ταξί (robotaxi) μέσω συνεργασιών με την Uber και τη νεοφυή εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Nuro. Ωστόσο, μέχρι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να αρχίσουν να αποφέρουν έσοδα, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα σε αυστηρότερο έλεγχο του κόστους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lucid, Silvio Napoli, δήλωσε στο Reuters ότι τα πολυτελή σεντάν Air και τα SUV Gravity λανσαρίστηκαν «κάπως βιαστικά» και ότι δεν επιθυμεί να «επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος».

«Στόχος μου είναι να λανσάρουμε τη μεσαία σειρά μοντέλων όταν θα είναι πραγματικά έτοιμη», δήλωσε ο Napoli σε συνέντευξή του.

Ο Napoli ανέφερε ότι το εργοστάσιο της Lucid στη Σαουδική Αραβία, όπου θα ξεκινήσει η παραγωγή της νέας πλατφόρμας μεσαίας κατηγορίας, θα είναι έτοιμο έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να οργανωθεί και να σταθεροποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τους προμηθευτές, τα οποία έχουν διαταράξει την παραγωγή, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του SUV Gravity.