Ποια εταιρεία έχει ασφαλίσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη;

Στις 20 χώρες της Ευρώπης, στις αγορές των οποίων δραστηριοποιείται, αυτή η εταιρεία έχει ασφαλίσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα.

Η Greenval Insurance DAC έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα ασφαλισμένα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες. Η θυγατρική εταιρεία της Arval, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου, παρέχει λύσεις ασφάλισης στόλου τόσο για οχήματα που διαχειρίζεται η Arval όσο και για εξωτερικούς στόλους, περιλαμβανομένων εξειδικευμένων κινδύνων, όπως μεσοπρόθεσμη μίσθωση και υπηρεσίες παράδοσης στο τελευταίο μίλι.

Για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο η Greenval βασίζεται σε δεδομένα για την ασφάλεια του στόλου, την ακρίβεια τιμολόγησης και τη βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO), υποστηριζόμενη από την ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο οικοσύστημα κινητικότητας της Arval.

Η ασφαλιστική εταιρεία ενισχύει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη της σε ηλεκτρικά οχήματα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και μελλοντικές τεχνολογίες κινητικότητας. Αξιοποιώντας τη διαχείριση δεδομένων μέσω της λύσης συνδεδεμένων υπηρεσιών Arval Connect, η Arval μπορεί να ενσωματώσει και να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά των οδηγών για ανταγωνιστική τιμολόγηση και διαχείριση κινδύνων.