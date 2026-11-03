Ποια ευρωπαϊκή χώρα αύξησε κατά 360% τις εξαγωγές αυτοκινήτων στην Κίνα

Παράλληλα, οι αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύθηκαν κατά 234,8%.

Η παραγωγή οχημάτων στη Βρετανία σημείωσε ισχυρή άνοδο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της αυτοκινητοβιομηχανίας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καθώς η σύγκριση γίνεται με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν η παραγωγή είχε πληγεί από κυβερνοεπίθεση.

Η συνολική παραγωγή οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 36,3%, φτάνοντας τις 74.031 μονάδες, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Αύγουστο του 2022, σύμφωνα με την Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Η σημαντική αυτή αύξηση αντανακλά κυρίως τις διαταραχές που είχε προκαλέσει πέρσι η κυβερνοεπίθεση στην Jaguar Land Rover (JLR), σημειώνει το Reuters.

Παραγωγή επιβατικών

Η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 38,6%, στις 70.831 μονάδες, καταγράφοντας τον καλύτερο Σεπτέμβριο για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία από το 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε ο σημαντικότερος προορισμός των βρετανικών εξαγωγών, απορροφώντας το 57,5% των αποστολών αυτοκινήτων, με τις εξαγωγές προς την ΕΕ να αυξάνονται κατά 12,7% σε ετήσια βάση.

Εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές σε Κίνα και ΗΠΑ

Οι αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύθηκαν κατά 234,8%, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 357,7%, αν και από χαμηλή βάση.

Παρά την ισχυρή επίδοση του Σεπτεμβρίου, η συνολική παραγωγή επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 υποχώρησε κατά 3% σε σχέση με πέρσι, στις 564.537 μονάδες.

Η SMMT επανέλαβε τις ανησυχίες της για τις προτεινόμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της παραγωγής «Made in EU», καθώς και για τους αυστηρότερους κανόνες καταγωγής που θα τεθούν σε ισχύ μετά το Brexit από το 2027.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η υποχρεωτική ποσόστωση πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στη Βρετανία αυξάνει την πίεση στους κατασκευαστές και ενδέχεται να απειλήσει την ανάκαμψη του κλάδου.

«Η ανάκαμψη του Σεπτεμβρίου είναι καλοδεχούμενη, όμως η σύγκριση με τις περσινές διαταραχές κρύβει τις πιέσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόουζ.

«Οι στόχοι της υποχρεωτικής ποσόστωσης προηγούνται της πραγματικής ζήτησης και απορροφούν πόρους που είναι απαραίτητοι για τα βρετανικά εργοστάσια και τις θέσεις εργασίας.»

Σύμφωνα με ανεξάρτητη πρόβλεψη που επικαλείται η SMMT, η παραγωγή ελαφρών οχημάτων στη Βρετανία αναμένεται να μειωθεί κατά 2,3% φέτος, στις 731.000 μονάδες, πριν ανακάμψει στις 752.000 μονάδες το 2027, καθώς θα ξεκινήσει η παραγωγή νέων μοντέλων, κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων.