Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τα υψηλότερα όρια ταχύτητας; – Δεν είναι η Γερμανία

Παρότι οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα νόμιμα όρια ταχύτητας στους δημόσιους δρόμους, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Όσο κι αν πολλοί οδηγοί είναι λάτρεις της ταχύτητας, το σύστημα διαθέτει ελέγχους και δικλίδες ασφαλείας, ώστε τα πράγματα να μην ξεφεύγουν. Σίγουρα, σε κάποιους αρέσει η οδήγηση στα όρια, κάτι τέτοιο όμως είναι επικίνδυνο και μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες όταν κάτι πάει στραβά.

Παρότι οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα νόμιμα όρια ταχύτητας στους δημόσιους δρόμους, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Για παράδειγμα, ο State Highway 130 στο Τέξας έχει όριο ταχύτητας 137 χλμ/ώρα, το υψηλότερο στις ΗΠΑ, ενώ αρκετοί αυτοκινητόδρομοι στη Μοντάνα, το Γουαϊόμινγκ, τη Νεβάδα και τη Νότια Ντακότα έχουν ανώτατο όριο τα 129 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το IIHS.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Ενώ ο δρόμος Abu Dhabi–Al Ain Road στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Al Nahda και Baniyas, είχε στο παρελθόν ένα από τα υψηλότερα όρια ταχύτητας στον κόσμο, στα 160 χλμ/ώρα, το Άμπου Ντάμπι το μείωσε πρόσφατα στα 140 χλμ/ώρα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα ατυχήματα και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια. Αντίστοιχη αλλαγή εφαρμόστηκε και στον δρόμο Sheikh Khalifa bin Zayed Road της περιοχής, σύμφωνα με το Jalopnik.

Τώρα, όμως, τη σκυτάλη παίρνει η Τσεχία: ένα τμήμα μήκους 47 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο D3 έχει όριο ταχύτητας 150 χλμ/ώρα, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα πιλοτικό πρόγραμμα -το οποίο η τσεχική κυβέρνηση ξεκίνησε πέρσι και έκτοτε έχει παρατείνει έως το τέλος του 2026 -αλλά το όριο των 150 χλμ. επιτρέπεται μόνο όταν η κυκλοφορία είναι περιορισμένη, η ορατότητα είναι καλή και ο κίνδυνος πάγου ή ισχυρών ανέμων είναι χαμηλός, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Τι γίνεται όμως με τα μέρη όπου δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας;

Δεν υπάρχουν πολλοί δημόσιοι δρόμοι στον κόσμο χωρίς κάποιου είδους περιορισμό ταχύτητας με εξαίρεση τον γερμανικό αυτοκινητόδρομο Autobahn, όμως αξίζει να επισημανθεί ότι πολλά τμήματά του έχουν όρια ταχύτητας.

Τα τμήματα χωρίς υποχρεωτικό όριο ταχύτητας αντιστοιχούν περίπου στο 60% του Autobahn, ενώ στο υπόλοιπο 40% ισχύουν όρια ταχύτητας -είτε σταθερά είτε μεταβλητά- σύμφωνα με το CNBC. Σε ορισμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου υπάρχει συνιστώμενη ταχύτητα 130 χλμ/ώρα , ενώ στα τμήματα με μεταβλητά όρια, αυτά καθορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και τον καιρό.

Οι λευκές κυκλικές πινακίδες με διαγώνιες γραμμές σηματοδοτούν την έναρξη ενός τμήματος χωρίς υποχρεωτικό όριο ταχύτητας, ενώ μια παρόμοια πινακίδα με αριθμούς στο εσωτερικό της χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει το τέλος ενός αναρτημένου ορίου ταχύτητας.

Η απουσία ορίων ταχύτητας έχει αποτελέσει εξαιρετικό διαφημιστικό εργαλείο για εταιρείες που νοικιάζουν σπορ αυτοκίνητα.

Οι λάτρεις των μοτοσικλετών πιθανότατα γνωρίζουν το περίφημο Isle of Man TT, όπου αναβάτες με απίστευτο θάρρος αγωνίζονται στους στενούς δρόμους που διασχίζουν αυτό το μικρό νησί. Περίπου το 30% του οδικού του δικτύου δεν διαθέτει όριο ταχύτητας, σύμφωνα με το Drive.

Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει για τους κατοικημένους δρόμους, όπου τα όρια ταχύτητας ανέρχονται στα 48 χλμ/ώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν μειωθεί στα 32 χλμ/ώρα.