Ποια ηλεκτρικά; 300 εκατ. δολάρια από μεγάλο κατασκευαστή για κινητήρες εσωτερικής καύσης

Οι αργοί ρυθμοί διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης αναγκάζουν τη GM να επενδύσει στα θερμικά μοτέρ.

Εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η General Motors πραγματοποιεί επένδυση ύψους 340 εκατ. δολαρίων σε δύο εγκαταστάσεις της για παραγωγή εξαρτημάτων για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το εργοστάσιο στο Romulus του Μίσιγκαν θα λάβει 300 εκατ. δολάρια, ενώ στο Toledo του Οχάιο θα επενδυθούν 40 εκατ. δολάρια, με τη GM να αναφέρει ότι πλέον έχει επενδύσει πάνω από 6 δισ. δολάρια στη μεταποίησης στις ΗΠΑ τους τελευταίους 12 μήνες.

«Μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες αυτό που θέλουν με την αυξημένη δυναμικότητα. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας», δήλωσε στέλεχος της GM μιλώντας στο Business Insider.

Ο κολοσσός της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε ότι αυτή η επένδυση θα βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγής των μεγάλων pick-up, των SUV και του Chevrolet Corvette — οχημάτων που εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των κερδών της.

«Η ζήτηση για EV δεν αυξήθηκε τόσο γρήγορα όσο πιστεύαμε, οπότε επανεστιάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε οχημάτα με θερμικούς κινητήρες», πρόσθεσε η GM στο Business Insider. «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους αυτό που θέλουν.»

Πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων υπογραμμίζουν τον άνισο ρυθμό υιοθέτησης των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Στο πρώτο τρίμηνο παραδόσεις της GM στις ΗΠΑ δείχνουν σημαντικές μειώσεις σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης πτώσης 82% στις πωλήσεις του Blazer EV και μείωσης 41% σε ετήσια βάση στις παραδόσεις του Silverado EV.

Συνολικά, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Cox Automotive. Τα στοιχεία παραδόσεων του κλάδου έχουν υποχωρήσει από τότε που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατήργησε την φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων για EV που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, η GM αναφέρει ότι δεν εγκαταλείπει πλήρως τα ηλεκτρικά: «Η εστίασή μας παραμένει στη βελτίωση της κερδοφορίας των EV και στην κλιμάκωση της δραστηριότητάς μας καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση της αγοράς, έστω και με πιο αργό ρυθμό από ό,τι είχαμε προηγουμένως δει».