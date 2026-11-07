Ποια ιστορική μάρκα εκτίναξε τα κέρδη της κατά 73%

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,12 δισ. ευρώ, έναντι 648 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η Daimler Truck ανακοίνωσε την Παρασκευή αύξηση κατά 73% στα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο οι ασθενέστερες παραγγελίες και οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των περιθωρίων κέρδους το 2027 στη βασική αγορά της, τη Βόρεια Αμερική, άσκησαν πιέσεις στη μετοχή της κατασκευάστριας φορτηγών.

Οι νέες παραγγελίες του τρίτου τριμήνου υπολείπονταν κατά 9% των εκτιμήσεων της Visible Alpha σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένης μιας απόκλισης 16% στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας με βάση τα έσοδα.

Πέρα από τις ασθενέστερες παραγγελίες, οι αναλυτές επικεντρώθηκαν στις πρώτες ενδείξεις σχετικά με την κερδοφορία στη Βόρεια Αμερική το 2027, σημειώνει το Reuters.

«Εξακολουθώ να αναμένω έναν διψήφιο ρυθμό, περίπου στο 10% σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς εισερχόμαστε στο επόμενο έτος», δήλωσε στους αναλυτές η οικονομική διευθύντρια Eva Scherer, προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό αντιπροσώπευε το περιθώριο κέρδους με το οποίο ολοκληρώνει το 2026 η επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως πρόβλεψη για το 2027.

Ο αναλυτής της Bernstein, Harry Martin, δήλωσε ότι το επίπεδο του περιθωρίου κέρδους στη Βόρεια Αμερική κατά την ολοκλήρωση του έτους «θα απαιτούσε σημαντική ανάπτυξη την επόμενη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθούν οι συναινετικές εκτιμήσεις της αγοράς για ποσοστό 11,5%».

Άλμα στα κέρδη της Daimler

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Daimler Truck, Karin Radstrom, δήλωσε ότι οι προοπτικές για την αγορά φορτηγών το 2027 ήταν «αρκετά θετικές» και ότι η ζήτηση είχε βελτιωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τον αυξημένο πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια και τις τιμές του πετρελαίου κίνησης.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,12 δισ. ευρώ (1,25 δισ. δολάρια), έναντι 648 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των 1,10 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η ίδια η εταιρεία.

Τα αποτελέσματα οφείλονταν στην έντονη ανάκαμψη της δραστηριότητας Trucks North America. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους της συγκεκριμένης μονάδας αυξήθηκε στο 12,1%, από 6,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο 169%, φτάνοντας τα 691 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν η υποτονική δραστηριότητα στις εμπορευματικές μεταφορές και η αβεβαιότητα γύρω από τους αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς επιβάρυναν τις παραγγελίες φορτηγών.