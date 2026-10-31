Ποια κινεζική μάρκα επιδιώκει να ξεπεράσει σε πωλήσεις τις Ford και Opel

Το σχέδιο εξαρτάται από την εξεύρεση τρόπων για την κατασκευή περισσότερων αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η Xpeng θέτει ως στόχο ετήσιες πωλήσεις 500.000 οχημάτων στην Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας, έναν φιλόδοξο στόχο που θα μπορούσε να της επιτρέψει να ξεπεράσει αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford και η Opel.

Το σχέδιο εξαρτάται από την εξεύρεση τρόπων για την κατασκευή περισσότερων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος της Xpeng, He Xiaopeng, στις 13 Οκτωβρίου, σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια της Έκθεσης αυτοκινήτου του Παρισιού. Η εταιρεία, με έδρα τη Γκουανγκζού της Κίνας, στοχεύει να πωλεί ένα εκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως κάθε χρόνο, με την Ευρώπη να αντιπροσωπεύει το ήμισυ αυτού του συνόλου, ανέφερε.

Πέρσι, η Ford παρέδωσε περισσότερα από 426.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ενώ οι ταξινομήσεις της Opel έφτασαν συνολικά τις 400.000, σύμφωνα με το autonews.com.

Από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Νορβηγίας το 2020, η Xpeng έχει παραδώσει περισσότερα από 60.000 οχήματα, τα περισσότερα από αυτά κατά τη φετινή και την περσινή χρονιά. Η εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με τον όμιλο Volkswagen στην Κίνα, συζητά τρόπους επέκτασης της παραγωγής με τον συμβασιούχο κατασκευαστή της, τη Magna International, στην Αυστρία, ενώ παράλληλα διερευνά πιθανές συμφωνίες παραγωγής και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο σημείο συμφόρησης για εμάς στην Ευρώπη», δήλωσε ο He.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της BYD, εργάζονται για να εδραιώσουν μακροπρόθεσμη παρουσία στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουν πιέσεις στην εγχώρια αγορά τους, όπου οι πωλήσεις συρρικνώνονται, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται κανονισμούς που θα ωθήσουν τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν τοπικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ εξασφάλισε συμφωνία με την Κίνα για τον περιορισμό των αποστολών υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την απότομη αύξηση των εισαγωγών.

G9

Η Xpeng κατασκευάζει σήμερα τα SUV G6 και G9, καθώς και το σεντάν P7+, στο Γκρατς της Αυστρίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αυτόν τον μήνα ότι το νέο κορυφαίο SUV της, το G9L, ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμαστική παραγωγή του στην Ευρώπη, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θέλει να επεκτείνει την ευρωπαϊκή παραγωγή της, αντί να βασίζεται στις εισαγωγές από την Κίνα. Υπέδειξε τις επενδύσεις της Volkswagen στην Κίνα ως πρότυπο για τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας τοπικής επιχειρηματικής παρουσίας.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης είναι μέτοχος της Xpeng, με τις δύο εταιρείες να έχουν συνεργαστεί στην Κίνα στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων και της τεχνολογίας υποβοήθησης οδηγού.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε πόση πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα χρειάζεται, ποιες χώρες εξετάζει ή εάν οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για επενδύσεις.