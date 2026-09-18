Ποια μάρκα αφαιρεί το ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα από το πορτάκι του ρεζερβουάρ

Συνήθως, ένα ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τους κλέφτες.

Στην πορεία του κύκλου ζωής ενός μοντέλου αυτοκινήτου, δεν είναι ασυνήθιστο να εξαφανίζονται ορισμένα πράγματα.

Το κάλυμμα του κινητήρα από ανθρακονήματα στη BMW i3, τα κλειδιά της Volvo με δερμάτινη επένδυση, η λειτουργία αυτόματου παρκαρίσματος της Ford… πράγματα αυτού του είδους αποτελούν εύκολους στόχους για τους κατασκευαστές που επιδιώκουν χαμηλότερες τιμές και μικρότερη πολυπλοκότητα.

Τις περισσότερες φορές, οι οδηγοί δεν το αντιλαμβάνονται, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να το προσέξουν.

Το πορτάκι του ρεζερβουάρ

Για παράδειγμα το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα κλειδώματος της πόρτας του ρεζερβουάρ στην Corvette. Το σπορ αυτοκίνητο της Chevrolet το κατάργησε και η επίσημη αιτιολόγηση είναι μάλλον ασυνήθιστη.

Όπως αναφέρει το GM Authority, ο επικεφαλής μηχανικός της Corvette, Josh Holder, δήλωσε στους παρευρισκόμενους στην 32η Επετειακή Εκδήλωση του National Corvette Museum: «Καταργήσαμε το ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα επειδή δεν έκανε τίποτα», ένας ισχυρισμός που παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Συνήθως, ένα ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τους κλέφτες, επειδή, παρότι αυτά τα συστήματα είναι συχνά σχετικά εύκολο να παραβιαστούν, οι περισσότεροι δεν θα προσπαθήσουν να ανοίξουν με τη βία το πορτάκι.

Στην πραγματικότητα, αποτελεί μέρος μιας συνολικής προστασίας, με τον βασικό πρωταγωνιστή να είναι η προστασία από την αφαίρεση καυσίμου με σωλήνα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιο βάσιμο επιχείρημα που αφορά το κόστος και τη χωροταξία. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα δεν είναι ιδιαίτερα μικρά και, παρότι μπορεί να προσθέτουν μόλις μερικές εκατοντάδες γραμμάρια βάρους, ο όγκος που καταλαμβάνουν καθιστά δύσκολη την τοποθέτησή τους δίπλα σε βασικά εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τον Holder, η τοποθέτηση του ηλεκτρομαγνήτη «εμπόδιζε τη ροή αέρα προς τα συστήματα εισαγωγής», κάτι που βγάζει νόημα, δεδομένου ότι η Corvette διαθέτει τον κινητήρα στο κέντρο και το πορτάκι του ρεζερβουάρ βρίσκεται στο πίσω πλευρικό τμήμα.

Βέβαια, οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί εξοικονόμησης βάρους είναι μάλλον υπερβολικός. Ένα ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα της πόρτας του ρεζερβουάρ ζυγίζει μερικές εκατοντάδες γραμμάρια.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας τομέας στον οποίο η εξοικονόμηση είναι απολύτως πραγματική, και αυτός είναι τα χρήματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κλειδώματα στα πορτάκια του ρεζερβουάρ έχουν ένα κάποιο -έστω και μικρό- κόστος υλικών και εργασίας ανά αυτοκίνητο