Ποια μάρκα αναβιώνει η Toyota: Τα οχήματα που λανσάρει – Σε ποια αγορά

Η μάρκα βασίζεται στο πειραματικό πνεύμα που συνδεόταν με την αρχική Scion, επαναπροσδιορισμένο για μια νέα γενιά.

Χθες, σε ταυτόχρονες εκδηλώσεις στο Μίσιγκαν και στο Τέξας, η Toyota Motor North America (TMNA) παρουσίασε τη Scion by Toyota για την αγορά της Αμερικής, μια νέα μάρκα που βασίζεται στην περιέργεια, τις δυνατότητες και την ελευθερία εξερεύνησης νέων τρόπων μετακίνησης.

Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης το πρώτο όχημα της μάρκας, το KEI-01, ένα υπερσυμπαγές επαγγελματικό φορτηγάκι, το οποίο θα φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η Toyota παρουσίασε δύο επιπλέον οχήματα στο χαρτοφυλάκιο της μάρκας Scion: το SxS Concept και το BKE Concept -το πρώτο είναι ένα buggy, σχεδιασμένο για εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ το δεύτερο είναι ένα φορητό μίνι μηχανάκι (minibike), αντίστοιχα.

Η μάρκα βασίζεται στο πειραματικό πνεύμα που συνδεόταν με την αρχική Scion, επαναπροσδιορισμένο για μια νέα γενιά.

Το KEI-01

Το KEI-01 αποτελεί την πρώτη υλοποίηση του οράματος της Scion by Toyota.

Προσφέροντας τη λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και την ευελιξία των θρυλικών ιαπωνικών φορτηγών Kei, το KEI-01 φέρνει μια δοκιμασμένη ιδέα στους Αμερικανούς πελάτες, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

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Σχεδιασμένο ώστε να πληροί τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις ασφαλείας για οχήματα χαμηλής ταχύτητας, το KEI-01 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό του:

Τρικύλινδρο κινητήρα 660 κ.εκ.

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (CVT)

Τετρακίνηση (4WD)

KEI-01

Επί δεκαετίες, τα φορτηγάκια Kei έχουν αποκτήσει εξαιρετική φήμη στην Ιαπωνία και σε ορισμένες άλλες ασιατικές αγορές χάρη στην πρακτικότητα και την ευελιξία τους.

Το KEI-01 φέρνει αυτόν τον συνδυασμό σε ένα νέο κοινό, αμφισβητώντας παράλληλα τα παραδοσιακά πρότυπα σχεδιασμού και προσφέροντας στους πελάτες την ελευθερία να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες.

Η διάθεση του KEI-01 στους πελάτες

Ως ένα εξειδικευμένο όχημα περιορισμένου όγκου παραγωγής, το KEI-01 θα προσφερθεί αρχικά μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος που θα επικεντρώνεται σε εταιρικούς στόλους οχημάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει την εταιρεία να μάθει πώς μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους Αμερικανούς πελάτες και τις διαφορετικές ανάγκες χρήσης του οχήματος.

Οι αρχικές πωλήσεις σε εταιρικούς στόλους προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μέσω επιλεγμένων αντιπροσώπων της Scion by Toyota, οι οποίοι θα επιλεγούν από το υφιστάμενο δίκτυο αντιπροσώπων της Toyota και θα αποτελέσουν το κανάλι πωλήσεων προς τους πελάτες.

Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τη ζήτηση των πελατών και τις λειτουργικές παραμέτρους, η Toyota ενδέχεται να εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο την επέκταση της διαθεσιμότητας του οχήματος και σε περιορισμένες λιανικές πωλήσεις.