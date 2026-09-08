Ποια μάρκα αυτοκινήτων μπαίνει στο Champions League

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι η συνεργασία αντικατοπτρίζει κοινές αξίες γύρω από τις επιδόσεις, την πρόοδο και τη σύνδεση των ανθρώπων.

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία ως Επίσημος Αυτοκινητιστικός Συνεργάτης του UEFA Champions League. Η συνεργασία ξεκινά από τη φετινή σεζόν και θα διαρκέσει έως το τέλος της σεζόν 2030-31.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι η συνεργασία αντικατοπτρίζει κοινές αξίες γύρω από τις επιδόσεις, την πρόοδο και τη σύνδεση των ανθρώπων. Παράλληλα, η εταιρεία θεωρεί τη διοργάνωση μια σημαντική ευκαιρία για να έρθει πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο λύσεων κινητικότητας που διαθέτει.

«Το ποδόσφαιρο αποτελεί μέρος της Hyundai εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά όσο ελάχιστα άλλα πράγματα, ξεπερνώντας γλώσσες, σύνορα και γενιές», δηλώνει ο José Muñoz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Company.

«Το UEFA Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση συλλογικού ποδοσφαίρου στον κόσμο, με αγώνες που διεξάγονται κάθε εβδομάδα μπροστά στους πιο παθιασμένους φιλάθλους της Ευρώπης. Μετά την παρουσία της Hyundai στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, το UEFA Champions League αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για να παρουσιάσουμε τα όμορφα σχεδιασμένα οχήματά μας, με χαρακτηριστικά που αγαπούν οι φίλαθλοι. Είμαι από τη Μαδρίτη, οπότε παρακολουθώ αυτή τη διοργάνωση σε όλη μου τη ζωή. Προσωπικά, ανυπομονώ να έρθω σε επαφή με τους φιλάθλους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να γιορτάσουμε το όμορφο παιχνίδι μαζί με τη Hyundai».

Η συνεργασία θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική πλατφόρμα για τη Hyundai, προκειμένου να παρουσιάσει τη στρατηγική της σε επίπεδο προϊόντων και τεχνολογίας, με έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Ioniq 3 θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα εκπροσωπήσει τη Hyundai στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πελάτες, το αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback αποτελεί το πρώτο από τα πέντε σημαντικά νέα μοντέλα που σχεδιάζει να λανσάρει η Hyundai στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27. Η παραγωγή του Ioniq 3 ξεκίνησε τον Αύγουστο στο εργοστάσιο της Hyundai στο İzmit της Τουρκίας.